Sachsens Innenminister gefeuert – ausgerechnet für Scholz wichtiger Behördenleiter soll Nachfolger werden

Von: Florian Naumann

Michael Kretschmer (CDU, l.), Ministerpräsident von Sachsen, spricht vor einer Sondersitzung des Sächsischen Landtags mit Roland Wöller (CDU), Innenminister von Sachsen. © Robert Michael/dpa

Sachsens Innenminister Wöller muss seinen Posten räumen: Nach mehreren Polizeiskandalen verliert Ministerpräsident Kretschmer offenbar die Geduld.

Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) entlässt offenbar seinen Parteifreund Roland Wöller als Innenminister. Das war laut Berichten der Nachrichtenagenturen dpa und AFP am Freitag (22. April) aus Dresdener Regierungskreisen zu erfahren. Kretschmer zieht damit Konsequenzen aus umstrittenen Personalentscheidungen Wöllers und mehreren Skandalen bei der Polizei. Zuvor hatte sächsische.de berichtet. Kretschmer kündigte für 12.30 Uhr eine Stellungnahme an.

Offenbar ist auch schon ein Nachfolger für Wöller gefunden: Nach Informationen der dpa soll der CDU-Politiker Armin Schuster neuer Innenminister werden. Schuster kommt ursprünglich von der Bundespolizei und bringt Erfahrung als Behördenleiter mit.

Allerdings käme die Personalie für den Bund zur Unzeit: Schuster leitet aktuell das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Gerade dieser Aufgabenbereich war im Zuge des Ukraine-Konflikts wieder verstärkt in den Fokus gerückt.

Sachsen: Innenminister Wöller offenbar entlassen – Mehrere Affären und Skandale bei der Polizei

In den vergangenen Tagen war der Druck auf den Minister stark gestiegen. Polizeigewerkschaften entzogen ihm das Vertrauen und erneuerten selbst nach einem Krisengespräch ihre Forderungen nach einem Rücktritt. Bis zuletzt ließ Wöller aber nicht durchblicken, dem Folge leisten zu wollen. Rückendeckung hatte er auch vom Bundeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, erhalten. Dieser beschrieb Wöller als Politiker, der Probleme „beherzt und zupackend angeht“.

Zuletzt waren neue Vorwüfe gegen ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) der Polizei Sachsens bekannt geworden. Das MEK Dresden soll einen Skiurlaub in einem Vier-Sterne-Hotel in den Alpen als „Fortbildungsreise“ deklariert haben, wie die Leipziger Volkszeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hatte in der vergangenen Woche bereits öffentlich gemacht, dass sie gegen 25 Beamte des MEK Leipzig und eine Polizeiärztin ermittle. Bei einer Abschlussprozedur für zwei neue MEK-Angehörige sei einer der beiden von Schüssen aus einer Übungswaffe getroffen und verletzt worden. Es sei Farbmunition abgefeuert worden. (dpa/fn)