Kommunalwahl in Sachsen: Es wird heikel für die CDU - Holt die AfD die ersten Spitzenämter?

Jörg Urban, Vorsitzender der AfD in Sachsen. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Am Sonntag finden die Kommunalwahlen in Sachsen statt. Die CDU dürfte wohl bangen, denn es steht eine große Frage im Raum: Wird die Partei am Wochenende die Landratsämter erobern?

Dresden – Holt die AfD in Sachsen erstmals ein machtvolles kommunales Amt? Das ist eine der großen Fragen bei den Kommunalwahlen am Sonntag. Nach dem Gewinn der Bundestagswahl in Sachsen im vergangenen Jahr will die AfD nun erstmals ein Landratsamt erobern und damit ihre Machtbasis ausbauen. Die regierende CDU dürfte einmal mehr mit Bangen auf den Wahltag blicken.

Kommunalwahl in Sachen: Wieviel Macht erhält die AfD am Sonntag?

Am Sonntag wird in vielen sächsischen Gemeinden der Bürgermeister neu gewählt. Zudem stimmten die Wähler in neun von zehn Kreisen über die Landräte ab. Bislang stellt die CDU alle Landräte. Nun greift die AfD nach den kommunalen Spitzenämtern – nicht ausgeschlossen, dass sie Posten holt. Nur in drei Kreisen – in den Landkreisen Leipzig, Nordsachsen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge – treten die bisherigen CDU-Provinzfürsten zur Wiederwahl an und können auf einen Amtsbonus hoffen.

Tatsächlich ist die AfD in der Fläche gut verankert. Das zeigte nicht zuletzt die Bundestagswahl im September, bei der die Partei sachsenweit vor SPD und CDU stärkste Kraft wurde und zehn ihrer insgesamt 16 Direktmandate für den Bundestag holte.

Kommunalwahl in Sachsen: CDU schneidet in Umfrage schlechter als AfD ab

Um die CDU, die in Sachsen unter Ministerpräsident Michael Kretschmer gemeinsam mit SPD und Grünen regiert, ist es derzeit ohnehin nicht besonders gut bestellt. In einer Insa-Umfrage für die „Bild“ lagen die Christdemokraten zuletzt im April drei Punkte hinter der AfD. Die zeitweise aus dem Ruder gelaufene Corona-Lage in Sachsen und diffuse Äußerungen Kretschmers über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die ihm den Stempel als Russland-Versteher aufdrückten, sorgten für Unzufriedenheit. „Natürlich wollen wir mindestens einen Kandidaten durchbekommen und den ersten AfD-Landrat in Deutschland stellen“, sagte AfD-Landeschef Jörg Urban. Dafür schickt sie sogar sechs Landtagsabgeordnete ins Rennen. Im Mai muss sie in einem anderen Bundesland erstmals einen Landtag wieder räumen.

Zudem gibt es am Sonntag auch Oberbürgermeisterwahlen unter anderem in der Landeshauptstadt Dresden. Dort tritt der FDP-Politiker Dirk Hilbert für die Wählervereinigung Unabhängige Bürger zur Wiederwahl an. Hilbert ist seit 2015 Oberbürgermeister.