Sachsen-Wahl: Minderheitsregierung ausgeschlossen - aber wie will Kretschmer regieren?

Die CDU muss in Sachsen mit großen Verlusten rechnen. AFD, Linke und Grüne gelten als Koalitionspartner für ausgeschlossen. Dennoch will Kretschmer keine Minderheitsregierung.

Sachsen - Die Lage der Regierungsbildung nach der Wahl in Sachsen scheint mehr als verzwickt zu werden. Die CDU muss mit großen Verlusten rechnen, während auch die möglichen Koalitionspartner schwächeln.

Die aktuellen Umfragen aus Sachsen halten die politische Debatte in Atem. CDU sowie dem aktuellen Koalitionspartner SPD drohen jeweils ein drastischer Absturz von etwa zehn Prozent. Eine große Koaltion scheint keine Mehrheit erreichen zu können und auch bei einem Wiedereinzug der FDP dürfte es nicht reichen.

CDU-Wahlkampfberater Werner Pazelt sinnierte über die Regierungsbildung. Der Politologe präferiere zwar eine Partnerschaft mit den Grünen, schloss aber auch eine Minderheitsregierung nicht aus.

Landtagswahl in Sachsen: Ministerpräsident Kretschmer will nicht mit AfD und Linken koalieren

Sachsens Ministerpräsident hatte bereits klar formuliert, weder mit AfD noch den Linken zusammenarbeiten zu wollen. Eine Einbindung der Grünen war bereits nach der vergangenen Landtagswahl 2014 gescheitert und gilt auch heute als unwahrscheinlich darstellbar.

So wurde Michael Kretschmer gar von Parteikollege Hans-Georg Maaßen gedrängt, einen konservativeren Kurs zu verfolgen als die Bundes-CDU. Auch ohne diesen möglichen Ruck nach rechts, dürfte zwischen Bündnis 90 und Union schon bei Kllima- und Migrationsfragen ausreichend Diskussionsbedarf bestehen. Seine Aussagen hatten derweil auch für einen handfesten Streit innerhalb der Union geführt.

Starke Koalitionspartner für die CDU sind also Fehlanzeige. Eine normale Regierungsbildung scheint beinahe unvorstellbar. Die Notlösung Minderheitsregierung steht berechtigterweise im Raum, wird nun aber von Ministerpräsident Kretschmer in einem am Mittwoch im Tagesspiegel erscheinenden Interview kategorisch ausgeschlossen.

Koalitionsbildung in Sachsen: „Ich mache keine Minderheitsregierung“

„Ich mache keine Minderheitsregierung“, wird der Regierungschef von der Deutschen-Presse Agentur, die vorab Einblick in das Gespräch bekommen hatte, zitiert, „Minderheitsregierung heißt, auf Zufälligkeiten zu setzen - die Dinge werden unkalkulierbar.“

Er fürchte ein „freies Spiel der Kräfte“ und empfiehlt dringende Besonnenheit in den Sondierungsgesprächen: „Es muss möglich sein, dass erwachsene Menschen sich zusammensetzen und so lange miteinander reden, bis sie einen Plan haben für fünf Jahre.“

Landtagswahl Sachsen: Kommt es zu Schwarz-Rot-Grün?

Mit Hinblick auf die Positionierung der Parteien bleibt so einzig eine Lösung aus Schwarz-Rot-Grün. Was dem Bündnis 90 zu einer hervorragenden Verhandlungspostition verhilft. Eine mehrheitsfähige Koalition hängt im Endeffekt an ihrer Beteiligung.

FDP-Spitzenkandidat Holger Zastrow hingegen sieht kein Problem in einer Minderheitslösung. Öffentlich bekannte er sich sogar gegenüber dem WDR dazu, dafür zu werben. Eine Regierungsbeteiligung schließt er ebenfalls nicht aus.

Die Fragezeichen werden knapp zwei Wochen vor dem Wahltag immer größer. Eine endgültige Entscheidung wird sehr komplex zu treffen.

mb