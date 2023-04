Salzburg-Wahl: Stimmabgabe beendet – „Dirndl-Koalition“ droht das Aus

Von: Andreas Schmid

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit Gattin Christina bei der Stimmabgabe. Kann er bei der Salzburg-Wahl erneut jubeln? © Barbara Gindl/APA/dpa

Salzburg stellt die politischen Weichen neu. In der Festspielstadt wird heute ein neuer Landtag gewählt. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 23. April, 16 Uhr: Die meisten Wahllokale sind geschlossen. Gegen 17.15 Uhr gibt es erste Hochrechnungen zur Salzburg-Wahl.

Update vom 23. April, 15 Uhr: Kurzer Blick auf der Zeitplan der Salzburg-Wahl: Die Mehrheit der 519 Wahllokale schließt um 16 Uhr geöffnet. Kurz nach 17 Uhr soll es erste Hochrechnungen geben, gegen 22 Uhr wird das vorläufige Endergebnis erwartet.

Update vom 23. April, 13.05 Uhr: Die grüne Spitzenkandidatin Martina Berthold hat mit ihrem Mann in der Stadt Salzburg ihre Stimme abgegeben. Berthold zeigte sich „sehr zuversichtlich, dass wir weiterhin eine starke, kräftige Stimme für den Klimaschutz sind“, zitierte sie das österreichische Portal Kurier.at die Politikerin.

Die FPÖ-Spitzenkandidatin Marlene Svazek ging laut dem Bericht in Großgmain ins Wahllokal. die Neos-Spitzenkandidatin Andrea Klambauer in Bad Hofgastein. „Wir brauchen keinen Rechtsruck“, erklärte Klambauer anschließend vor Medienvertretern, so Kurier.at.

Salzburg-Wahl: Erste Hochrechnungen und Prognosen ab 17 Uhr

Update vom 23. April, 9.41 Uhr: Knapp 387.000 Salzburgerinnen und Salzburger sind an diesem Sonntag (23. April) aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Im Wahlkampf kämpfte der konservative Ministerpräsident Wilfried Haslauer darum, den Spitzenplatz der ÖVP im Land zu verteidigen. Die ersten Hochrechnungen werden nach dem Schließen der Wahllokale um 17.00 Uhr erwartet.

Salzburg-Wahl: FPÖ und Kommunisten laut Umfragen mit Erfolgschancen

Erstmeldung: Salzburg – Koalitionen werden gerne mit entsprechenden Flaggen assoziiert, siehe etwa Jamaika-, Kenia- oder Deutschlandkoalition. Nach der vergangenen Salzburg-Wahl im Jahr 2018 taten sich Medien und politische Beobachter allerdings schwer: Welche Flagge vereint das türkis der ÖVP mit dem pink der Neos sowie den Grünen? Es gibt sie nicht – und so einigte man sich auf den etwas seltsam anmutenden Begriff der „Dirndl-Koalition“, getreu den Farben der österreichischen Damentracht.

Fünf Jahre nach der letzten Wahl steht die Mozartstadt erneut vor dem Urnengang. Die Vorzeichen haben sich verändert – nicht nur, weil die konservative ÖVP mittlerweile wieder mehr auf die Farbe Schwarz statt dem von Ex-Kanzler Sebastian Kurz festgelegten Textmarkertürkis setzt.

2018 war die ÖVP noch der klare Wahlsieger. Die 37 Prozent von vor fünf Jahren scheinen jedoch 2023 kaum erreichbar. Umfragen sehen die Österreichische Volkspartei bei knapp über 30 Prozent. Damit könnte sie nach dem Absturz in Niederösterreich erneut Verluste erzielen. Auf Rang zwei stufen die Meinungsforscher aktuell die rechtspopulistische FPÖ ein, die auf 25 bis 28 Prozent kommt. Dritter großer Player im Parteienfeld sind die Sozialdemokraten. Die SPÖ liegt in etwa bei den 20 Prozent von 2018.

Die Grünen sowie die Neos – eine liberale Partei, vergleichbar mit der FDP – rangieren zwischen fünf und neun Prozent. Der „Dirndl-Koalition“ droht damit das Aus. Die ÖVP muss sich womöglich zwischen einem Zweierbündnis mit SPÖ oder FPÖ entscheiden. In dieser Frage scheint das konservative Lager gespalten, im Vorfeld wollte sich das Spitzenpersonal zumindest nicht klar positionieren. Anders als die Regierungspartner: Neos und Grüne schließen eine Zusammenarbeit mit der FPÖ aus.

Über der Fünf-Prozent-Hürde liegt in Umfrage auch die KPÖ, die Kommunistische Partei Österreichs. Ob sie den Einzug in den Landtag schafft, ist noch unklar. Politologen kritisieren die bisher veröffentlichen Umfragen, von denen nur ein Drittel sauber sei. Dennoch: Die KPÖ erlebt in jüngster Zeit einen Zuspruchsgewinn. Die KPÖ-Politikerin Elke Kahr etwa ist Bürgermeisterin von Österreichs zweitgrößter Stadt Graz.

Spitzenkandidaten zur Salzburg-Wahl: ÖVP setzt auf Erfahrung, FPÖ und SPÖ auf Newcomer

Aktueller Landeshauptmann – das Amt entspricht dem deutschen Ministerpräsidenten – ist Wilfried Haslauer. Der ÖVP-Politiker führt Salzburg weitgehend störungsfrei. Bereits sein Vater war Landeshauptmann, nun tritt Haslauer zum vierten Mal als Spitzenkandidat an. Die SPÖ schickt den 30 Jahre jüngeren David Egger ins Rennen. Der 36-Jährige ist politisch bisher eher unerfahren. Noch einmal sechs Jahre jünger ist Marlene Svazek von der FPÖ. Sie gilt als politisches Ausnahmetalent und war schon Generalsekretärin der Rechten.

Die Grünen setzen mit Martina Berthold auf Salzburg-Erfahrung. In der Regierung bekleidete sie das Ressort Soziales, Kultur und Klima. Neos-Spitzenkandidatin Andrea Klambauer war für Wohnbau zuständig. Gerade beim Thema bezahlbarer Wohnraum konnte das aktuelle Kabinett wohl zu wenig Akzente setzen. Steigende Mieten sind eines der Topthemen im Wahlkampf. Die Kommunisten schicken KPÖ-Landessprecher Kay-Michael Dank, einst ein Grüner, ins Rennen. Alle Infos zur Salzburg-Wahl erhalten Sie in diesem News-Ticker. (as)