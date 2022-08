Hat Marin „die Kontrolle verloren“? Neues Kuss-Foto aufgetaucht - sie muss sich wieder entschuldigen

Von: Victoria Krumbeck

Für das Party-Video musste sich die finnische Ministerpräsidentin einiges anhören. Jetzt tauchte ein neues Foto auf, für das sie sich rechtfertigen muss.

München - Die finnische Regierungschefin Sanna Marin steht seit der Veröffentlichung eines Party-Videos unter Druck. Das Video zeigte, wie sie gelassen mit Freunden feierte. Einige kritisieren das Verhalten der Regierungschefin und unterstellten ihr sogar Drogenmissbrauch. Andere solidarisieren sich auf sozialen Netzwerken mit der Politikerin.

Nun ist ein neues Foto aufgetaucht, für das sich Marin rechtfertigen muss. Finnische Medien werfen ihr vor, die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Heikel ist besonders ein Detail: Das Foto stammt von Freunden der Premierministerin und wurde im finnischen Regierungssitz aufgenommen.

Sanna Marin: Neues Foto im Zusammenhang mit finnischer Ministerpräsidentin aufgetaucht

Das Party-Video der finnischen Regierungschefin kam nicht bei allen gut an. Schnell wurde der Vorwurf verbreitet, sie habe Drogen genommen. Teilweise waren im Video zu hörende Kommentare als Hinweis auf Drogen interpretiert worden. Marin widersprach diesen Vorwürfen deutlich und unterzog sich sogar einem Drogentest. Dieser fiel negativ aus. Jetzt tauchte ein neues Bild auf, für das sich Marin rechtfertigen muss. Auf dem Foto sind zwei sich küssende Frauen mit entblößten Brüsten zu sehen. Ihre Brüste bedecken sie mit einem Schild, auf dem mit englischer Aufschrift „Finland“ steht.

„Das Foto ist unangemessen, ich entschuldige mich dafür“, sagte Marin am Dienstag (23. August) vor Journalisten. Zunächst war das Foto auf dem Online-Dienst TikTok zu sehen. Später verbreiteten finnischen Medien das Bild. Eine der Frauen ist eine finnische Influencerin, Sabina Särkkä. Auch mit ihr gab es ein Tanz-Video von Marin.

Die finnische Premierministerin Sanna Marin muss sich aufgrund eines Fotos erneut erklären. © Roni Rekomaa/IMAGO

Marin bestätigte am Dienstag, dass das Foto im Juli in ihrem Amtssitz Kesäranta in Helsinki aufgenommen wurde. Sie selbst besuchte in der Zeit ein Musikfestival. Marin sagte, sie habe damals „Freunde“ in ihren Amtssitz eingeladen, die dort „den Abend verbracht“ und „in die Sauna gegangen“ seien.

Finnische Medien: Sanna Marin hat „die Kontrolle verloren“

In einem Leitartikel in der einflussreichsten Zeitung des Landes, „Helsingin Sanomat“, wurde kritisiert, Marin habe anscheinend „die Kontrolle verloren“. Es bestehe das Risiko, dass weitere Menschen Bilder aus ihrem Privatleben veröffentlichen könnten.

Die 36-jährige Sozialdemokratin Marin ist die jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte Finnlands. Bei ihrem Amtsantritt 2019 war sie mit 34 Jahren die jüngste Regierungschefin der Welt. Sie war bereits vor Auftauchen des Videos wegen in ihrem Amtssitz abgehaltener Partys unter Beschuss geraten. Dennoch gibt es zahlreiche Unterstützung für Marin. Unter dem #solidaritywithsanna posten Frauen Videos von sich beim Feiern auf sozialen Medien. (vk/afp)