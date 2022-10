Putin-Propagandist überrascht bei TV-Auftritt: „Nuklearwaffen gegen die Ukraine ergeben keinen Sinn“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Klare Meinung zu einem möglichen Atomschlag im Ukraine-Krieg: Propagandist Wladimir Solowjow hält solch einen Angriff für falsch. © Twitter/@JuliaDavisNews

Die Furcht vor einem Nuklearangriff Russlands in der Ukraine ist real. Doch selbst einer der größten Kriegsunterstützer spricht sich im TV klar gegen einen solchen Schlag aus.

München - Es ist eine simple und zweckmäßige Taktik. Und sie scheint auch im Ukraine-Krieg zu funktionieren. Sie geht so: Wiederhole eine Aussage so häufig, dass sie geglaubt wird. Oder eben eine Drohung. Etwa die von einem russischen Atomschlag. Vor allem der ehemalige Kreml-Chef Dmitri Medwedew lässt keine Gelegenheit ungenutzt, einen Nuklearangriff ins Gespräch zu bringen, ganz im Sinne von seinem Vorgänger und Nachfolger Wladimir Putin.

Und auch ansonsten wird der Ukraine und dem Westen umso häufiger mit einer atomaren Antwort gedroht, je mehr die russischen Truppen an der Front unter Bedrängnis zu geraten scheinen. In einer Talkrunde im russischen TV, in der sich seit Monaten verschiedene Köpfe in Kriegsrhetorik überbieten, trat jetzt aber ausgerechnet Wladimir Solowjow bei diesem Thema auf die Bremse. Der Fernseh- und Radiomoderator gilt als Top-Propagandist, der die Invasion gegen alle Widerstände verteidigt, und war schon kurz nach Kriegsausbruch von der EU mit Sanktionen belegt worden. Vor einigen Monaten forderte er sogar einen Angriff auf Deutschland.

Atomangriff im Ukraine-Krieg? Satanowski dankt Macron süffisant für klare Worte

Vor einem Einsatz von Atomwaffen aber warnt Solowjow in einem Ausschnitt, den die Journalistin Julia Davis auf Twitter verbreitete. Die in Kiew geborene Russin schreibt auf ihrem Account selbst: „Ich schaue russisches Staats-TV, damit Sie es nicht machen müssen.“

Die Sequenz, die sie ins Englische übersetzt hat, beginnt mit der Aussage des Wissenschaftlers Jewgeni Satanowski, der süffisant betont: „Wir sollten uns bei Emmanuel Macron bedanken, dass er bestätigt hat, Frankreich würde keine Nuklearwaffen gegen uns einsetzen, selbst wenn wir einen Nuklearschlag in der Ukraine durchführen würden.“

Russland-Proagandist gegen Atomschlag: „Das würde keinen Sinn ergeben“

Darauf entgegnet Solowjow: „Wie kommen die auf diesen Blödsinn, dass wir die Ukraine mit Nuklearwaffen angreifen würden?“ Und der Journalist legt nach: „Alle, die in Russland darüber sprechen, sagen: Es würde keinen Sinn ergeben, die Ukraine mit Nuklearwaffen anzugreifen.“ Auch zwei Erklärungen liefert er mit: „Zum einen müssen wir auch danach dort leben, und die Windrose würde in unsere Richtung ziehen.“

Doch bei Satanowski verfangen diese Argumente nicht. Für ihn müsste ein Angriff mit „chemischen oder taktischen Atomwaffen“ auf jeden Fall eine Option sein. Dabei setzt er vor allem auf Abschreckung: „Ich befürchte, dass diese Jungs einfach nicht glauben, dass wir sie genau so behandeln können.“ Als hätten die Ukraine und ihre Unterstützer den Ernst der Lage nicht begriffen.

Damit nicht genug. „Ich erinnere an den verstorbenen Wladimir Schirinowski (im April verstorbener antisemitischer Politiker und Rechtsanwalt, d. Red.), mit dem ich mich darüber gestritten habe, welche Insel wir zur Hölle jagen sollen, damit jeder von ihnen versteht, dass die Sache ernst ist und sie aufhören, sich aufzuspielen“, wettert Satanowski weiter.

Video: Putin feuert auf Gipfeltreffen gegen Deutschland

Russland-Propagandist zum Ukraine-Krieg: Satanowski verhöhnt die Queen

Zwar nennt er kein Land beim Namen, doch dazu verhilft ihm anschließend Solowjow. Auf dessen Frage, ob er vorschlagen würde, den russischen Botschafter aus Großbritannien abzuziehen, antwortet Satanowski: „Britische Katzen, britische Hunderassen und britische Pferde, das British Museum und den London Zoo nicht zu vergessen, sind mir viel lieber als ihre Regierung, einschließlich Liz Truss. Die Queen ist gestorben, die Grandma Queen steht uns nicht länger im Weg.“

Der Wissenschaftler, der Deutschland im Frühjahr den dritten Überfall auf Russland binnen 100 Jahren vorwarf, scheint also bereit zu sein, noch weiter zu gehen.

Russland im Ukraine-Krieg: Propagandist stimmt mit US-Admiral überein

Zum Abschluss des Ausschnitts zitiert Solowjow, um wieder auf das Thema Atomwaffen zurückzukommen, den ehemaligen US-Admiral James Stavridis. „Ich stimme mit ihm überein“, stellt der 58-Jährige klar: „Er hat gesagt, dass man einen Krieg nicht mit Luftschlägen gewinnt, du sorgst damit nur für bestimmte Bedingungen, aber der Kampf wird auf dem Schlachtfeld entschieden. Das sollte verstanden werden.“

Davis zeigt sich in ihrer kurzen Twitter-Analyse überrascht, dass zur Sprache kommt, ein Nuklearschlag in der Ukraine sei keine Option, weil sie eben immer noch dort leben müssten, wo die Bombe einschlagen würde. Ihre Schlussfolgerung: „So viel zu Putins Lüge einer ‚Befreiung, nicht Besetzung.‘“ Auch dieses vermeintliche Ziel des Aggressors wurde im Laufe der Kämpfe oft wiederholt. Aber verfing wohl längst nicht so wie die Nukleardrohung.

Derweil wächst innerhalb der russischen Bevölkerung angeblich der Unmut. Die Rede ist von einem „stillen Bürgerkrieg“. (mg)