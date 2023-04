Wettrüsten für Offensive: Ukraine setzt auf Scharfschützen-Panzer

Von: Kathrin Reikowski

Ukraine, Wuhledar: Ukrainische Soldaten fahren mit einem Schützenpanzer in Richtung Frontlinie. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Panzer dürften den Ukraine-Krieg in den kommenden Monaten bestimmen. Kiew rüstet deshalb im Wettlauf mit Russland weiter auf.

Kiew (Ukraine) - Die Frühjahrsoffensive der Ukraine gegen die Soldaten Russlands im ukrainischen Osten wird momentan offenbar von der Regenzeit ausgebremst. Die auf russisch und ukrainisch als „Rasputiza“ bezeichnete Zeit im Frühjahr macht Straßen und Wegen unpassierbar: Sie verwandeln sich durch heftige Regenfälle und Schneeschmelze vielerorts in Schlammfelder.

Doch die Vorbereitungen für die Gegenoffensive laufen weiter - wenn man Aussagen der Ukraine glaubt. „Die geplante Gegenoffensive umfasst ein umfangreiches und komplexes Paket von Aktionen und Maßnahmen des ukrainischen Militärs, das Vorbereitungen für eine Reihe von Defensiv- und Offensivmaßnahmen beinhaltet“, sagte die Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar am Mittwoch im ukrainischen Fernsehen. Einige dieser „komplexen Maßnahmen“ seien im Osten des Landes bereits „im Gange“, hieß es weiter. Wo die Ukraine angreifen wird - dazu gibt es unterschiedliche Szenarien: Internationale Experten ziehen auch eine Offensive aus dem Nordosten in Erwägung.

Ukraine: Diese Panzer bekommt die Ukraine für die Gegenoffensive

Nach vielen internationalen Einschätzungen hat Russland über den Winter in der Panzerschlacht kein gutes Bild abgegeben. Für die zu erwartende Gegenoffensive kann die Ukraine nun auf viele neu aus dem Westen gelieferte Panzer setzen.

So rüstet die Ukraine für die Offensive auf:

Leichte Kampfpanzer vom Typ AMX-10 hat Frankreich bereits vor Monaten an die Ukraine geliefert, ebenso wie ukrainische Soldaten an den Schützenpanzern ausgebildet. Die AMX-10-Panzer dienen der Ukraine laut Bild.de als Scharfschützenpanzer, weil sie trotz ihrer geringen Größe bis zu vier Kilometer weit zielen könnten.

Ende März waren etwa 30 Leopard-2-Panzer aus Deutschland, Kanada und Polen in der Ukraine eingetroffen.

Polen unterstützt die Ukraine des Weiteren mit Panzern vom Typ PT-91, einer polnischen Weiterentwicklung des sowjetischen Panzers T-72. Laut Bild.de können Panzer dieses Typs dank hochsensibler Wärmebildtechnik feindliche Angriffe genau orten.

Die extrem hohen Verluste an Panzern kann Russland laut Bild.de dadurch ausgleichen, dass alte sowjetische Panzer überholt und mit neuer Technik aufgewertet werden. Dazu zählen ebenfalls Panzer des Typs T-72.

Ukraine-Krieg: Spanien liefert in den nächsten Tagen Leopard-Panzer

Am Freitag hat auch Spanien mit der Lieferung von sechs Leopard-Panzern an die Ukraine begonnen. Die versprochene Panzer-Lieferung, ebenso wie knapp zwanzig Transportfahrzeuge, hätten den Hafen im nordspanischen Santander am Freitagabend in Richtung Ukraine verlassen und würden in „fünf bis sechs Tagen“ ankommen, kündigte die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles am Samstag an.

Weitere vier Leopard-Panzer würden später geliefert, sobald sie repariert seien, sagte Robles weiter. 55 ukrainische Soldaten hatten im März in Spanien ein vierwöchiges Training zur Bedienung der Kampfpanzer abgeschlossen. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz berieten westliche Verbündete über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. (kat/dpa/AFP)