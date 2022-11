500 Millionen Dollar: Biden kündigt Finanzhilfe für Energiewende in Ägypten an

US-Präsident Joe Biden beim Weltklimagipfel in Scharm el Scheich © IMAGO/Thomas Imo/photothek.net

500 Millionen Dollar: Die USA, Deutschland und die EU stellen Finanzhilfen für die Energiewende in Ägypten bereit.

Scharm el Scheich - Das kündigte der in Scranton geborene US-Präsident Joe Biden am Freitag in einer Rede beim Weltklimagipfel in Scharm el Scheich an. Damit solle in dem nordafrikanischen Land eine Leistung von zehn Gigawatt erneuerbarer Energie bis zum Jahr 2030 erreicht werden. Zugleich sollten fünf Gigawatt Leistung aus Gaskraftwerken vom Netz gehen. Die klimaschädlichen Emissionen aus dem ägyptischen Energiesektor würden damit um zehn Prozent verringert.

Nach Daten des Climate Action Tracker (CAT) steigert Ägypten seine heimische Produktion und Nutzung von Gas derzeit - und droht, in einer «Zukunft mit hohem CO2-Ausstoß gefangen» zu werden. Die Investitionen in erneuerbare Energien sind laut CAT geringer als die beim Gas. Ägypten ist für mehr als ein Drittel des Gasverbrauchs in Afrika verantwortlich und auf dem Kontinent auch der zweitgrößte Gasproduzent.

Bei der Konferenz im ägyptischen Scharm el Scheich sind etwa 45 000 Teilnehmer registriert. Anfang der Woche reisten bereits mehr als 100 Staats- und Regierungschefs an. Die Konferenz läuft bis Ende kommender Woche. (dpa)