Schatten der AfD über Feiern auf Herrenchiemsee: Steinmeier und Söder warnen

Auf dem 75. Jahrestag des Verfassungskonvents wurde an die Bedeutung der deutschen Demokratie erinnert - und vor bestimmten Parteien gewarnt.

Herrenchiemsee - Bei den Feiern zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents im Neuen Schloss Herrenchiemsee warnten Politiker wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Markus Söder indirekt vor der AfD. Namentlich genannt wurde die Partei nicht - doch die Botschaft war eindeutig.

Steinmeier hatte am Donnerstag zunächst mit überdeutlichen Attacken auf die AfD und alle Demokratiefeinde an die Geburtsstunde des Grundgesetzes erinnert. „Wir alle haben es in der Hand, die Verächter unserer Demokratie in die Schranken zu weisen“, so der Bundespräsident. „Und wir alle - jede Politikerin und jeder Politiker, aber eben auch jede Bürgerin und jeder Bürger - wir haben eine gemeinsame Verantwortung für unsere Demokratie. Wir müssen sie schützen.“

Steinmeier warnt vor Wahl einer verfassungsfeindlichen Partei

„Erinnern wir uns daran, dass unsere Demokratie im Schatten von Diktatur, Krieg und Völkermord entstand. Und erkennen wir, was heute für unsere Demokratie auf dem Spiel steht“, betonte Steinmeier. Ohne die in Umfragen derzeit starke AfD beim Namen zu nennen, fügte er hinzu, kein Wähler könne sich „auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehenden Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen“. Verfassungsfeinde wollten ihre politischen Gegner vernichten. Deren Ziel sei Herrschaft ohne Widerspruch. „Und das ist nicht die Demokratie des Grundgesetzes.“

Vertreter den Landes und der Regierung auf dem Festakt zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents. © Peter Kneffel/dpa

Der sogenannte Verfassungskonvent fand im August 1948 im Alten Schloss auf Herrenchiemsee statt. Er wurde von den Ministerpräsidenten der Länder der westlichen Besatzungszonen einberufen. Gemeinsam mit Experten erarbeitete der Konvent in nur zwei Wochen eine Verfassung, die schließlich für die Ausarbeitung des deutschen Grundgesetzes maßgeblich wurde.

Steinmeier betont Bedeutung des Konvents für die deutsche Demokratie

Anlässlich der Feierlichkeiten eröffnete Steinmeier im Alten Schloss auch eine neu konzipierte Ausstellung zum Konvent. „Der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee ist unter den wichtigen Momenten in der Geschichte der deutschen Demokratie wohl einer der unbekanntesten. Dabei ist er einer der bedeutendsten“, sagte er.

Im Kampf gegen den Extremismus gebe es eine historische Lehre, die sich wie ein roter Faden durch den Verfassungsentwurf von Herrenchiemsee ziehe. Sie gelte bis heute: „Eine Demokratie muss wehrhaft sein gegenüber ihren Feinden. Niemals wieder sollen demokratische Freiheitsrechte missbraucht werden, um Freiheit und Demokratie abzuschaffen.“ Dazu gehöre auch der Wille zum Widerspruch bei „auftrumpfenden Lügen von Freiheitsfeinden“. „Wir dürfen die Gefahr, die von ihnen ausgeht, nicht ignorieren.“

Ein „klarer, entschiedener, ja kämpferischer Widerspruch der demokratischen Parteien“ sei gefordert, „wenn Agitatoren in öffentlichen Versammlungen Stadtrats- oder Gemeinderatsversammlungen unsere Demokratie als „System“, „Unrechtsregime“ oder „Diktatur“ verunglimpfen und demokratische Institutionen diskreditieren und verächtlich machen“, sagte Steinmeier.

Schatten der AfD über Feiern auf Herrenchiemsee: Auch Aigner und Söder warnen

Auch die beiden Gastgeber des Festaktes, Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU betonten in ihren Reden die Werte der Demokratie und riefen zum Schutz von Verfassung und Freiheit auf und griffen ihrerseits die AfD an. Die AfD bediene Verschwörungstheorien und verletze die Menschenwürde ganzer Personenkreise „mit Hass und Hetze“, sagte Aigner. Namentlich nannte sie AfD nicht, sondern sprach nur von „Vertretern einer Partei“. Deutschland habe bereits einmal die Erfahrung machen müssen, wie eine Demokratie gescheitert sei.

Söder forderte mit dem Appell „Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit“ einen Zusammenschluss aller Demokraten, um gemeinsam gegen Feinde der Demokratie zu kämpfen. Man wolle die Verfassung schützen und die Freiheit verteidigen, betonte der Ministerpräsident weiter. „Und wenn es schwer wird, sind wir bereit, diesen Weg auch zu gehen.“ (nz/dpa)