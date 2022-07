Scheer bekräftigt Vorschlag eines Energiesparbonus

Nina Scheer © IMAGO / Political-Moments

Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, hat erneut für ihren Vorschlag eines Belohnungssystems für das Energiesparen geworben.

Berlin in Deutschland - "Jedes Gas, das wir jetzt nicht verbrauchen, geht in die Speicher und muss nicht zu teurem Weltmarktpreis eingekauft werden", sagte Scheer der "Rheinischen Post" vom Dienstag. "Hier setzt auch das Modell des Energiesparbonus an, mit dem jede Energieeinsparung als Bonus zusätzlich belohnt wird." Auf diesem Weg könnten "Entlastung und Einsparleistung im Vergleich zum Vorjahr miteinander verbunden werden".

Um Preissteigerungen entgegenzuwirken und Mangel vorzubeugen, sei nun Energiesparen das Gebot der Stunde, sagte Scheer weiter. "Dies schützt auch Arbeitsplätze." Der Energiesparbonus und weitere Vorschläge würden mit den Sozialpartnern bei der konzertierten Aktion von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten werden. "Wir werden jedenfalls weitere Entlastungen brauchen", sagte Scheer. fs/