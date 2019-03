„Peinlich und sexistisch“: Viel Gegenwind für Verkehrsminister Scheuer wegen Fahrradhelm-Kampagne

Was für Ablenkungsmanöver 🛴 Tretroller sind jetzt in. Elektrisch !

Im vergangenen Winter verkehrte Verkehrsminister Andreas Scheuer wie oft mit Vertretern der Autoindustrie ?

15-mal. Treffen mit Umweltschützern: null. Danke. Bitte ! Ich kraftwage zu behaupten: Bei Diesel & Co. geht es weiter wie bisher. Aber immerhin nicht bei Bayer. Weil das Glyphosat-Erbe von Monsanto dem AggroChemiker zusetzt ( war wahrsagbar ) wird bald dessen Boss abgehen. Versüßt mit Millionen Euro. Ich hasse es, immer Recht zu behalten.

Gruß an Hasi, an Guido Langenstück.