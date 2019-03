CSU-Mann Scheuer frisch verliebt? Jetzt äußert er sich erstmals dazu

Knapp ein Jahr ist die Trennung von seiner Ehefrau Sabine her, nun wurde Andreas Scheuer mit einer neuen Frau gesehen. Ist der Bundesverkehrsminister neu verliebt?

Update vom 6. März 2019: Nun hat auch Andreas Scheuer persönlich zu den Gerüchten um seine neue Freundin Stellung bezogen - allerdings anders, als von vielen sicherlich erhofft. „Bitte haben Sie Verständnis, dass ich mich zu privaten Angelegenheiten nicht äußere. Frau Reuss handhabt das genauso", sagte der CSU-Bundesminister der Passauer neuen Presse. Dementieren wollte er die Beziehung jedoch auch nicht und meinte lediglich: „Ich werde mich keinem Medium gegenüber dazu äußern." Nachgefragt, ob er sie mit nach Passau gebracht habe, meinte er: „Nein, in Passau wird Frau Reuss nicht anwesend sein. Sie ist an ihrem Arbeitsplatz in Berlin."

Laut der PNP, geht der Bericht der „Bild" aber offenbar in einer Hinsicht fehl. Denn nicht im Januar bei der CSU-Klausur im Kloster Seeon soll es gefunkt haben, sondern lange vorher. Andreas Scheuer (44) und Julia Reuss kennen sich seit 13 Jahren und sind sich im Bundestag oft über den Weg gelaufen, heißt es nun in der Passauer Zeitung.

Erstmeldung vom 5. März 2019: Frische Liebe? Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit neuer Frau gesehen

München - Knapp zehn Monate ist die offizielle Trennung zwischen Andreas Scheuer und seiner Ehefrau Sabine her, nun wurde der Bundesverkehrsminister mit einer hübschen Frau am Münchner Flughafen gesehen. Wie die Bild berichtet, scheint der Bundesverkehrsminister neu verliebt zu sein. Demnach wurden die beiden gemeinsam am „Franz Josef Strauß“-Airport gesehen, wie ein Foto der Tageszeitung beweisen soll. Doch die hübsche Brünette ist wahrlich keine Unbekannte.

Ein Jahr nach der offiziellen Trennung: Andreas Scheuer neu verliebt?

Dr. Julia Reuss ist promovierte Politologin und arbeitet im Kanzleramt, dort leitet sie sogar das Büro von Digitalministerin Dorothee Bär. Wie die Bild ebenfalls wissen will, kennen sich die 36-Jährige und Scheuer bereits seit 13 Jahren. Während der heutige Bundesverkehrsminister damals als Abgeordneter tätig war, arbeitete Julia Reuss als Mitarbeiterin der CDU/CSU-Fraktion. Zu späterer Zeit kreuzten sich die Wege offenbar erneut: Andreas Scheuer als Staatssekretär im Verkehrsministerium und die Politologin als persönliche Referentin von Bundesminister Peter Ramsauer.

+ Andreas Scheuer scheint ein Jahr nach der Trennung von Ehefrau Sabine sein Glück gefunden zu haben. © dpa / Maurizio Gambarini (Archivbild)

Andreas Scheuer neu verliebt? Noch ist die Liebe nicht offiziell

Die neue Liebe ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt, auf Anfrage von Bild wollte sich Minister-Sprecher Wolfgang Ainetter nicht äußern.

Ganze sieben Jahre war Andreas Scheuer mit Ehefrau Sabine liiert, kurze Zeit später folgte die Hochzeit. Für Andreas Scheuer bereits die zweite Ehe. 2013 komplettierte die Geburt der gemeinsamen Tochter dann das Glück. Im Mai 2018 folgte dann für viele völlig überraschend die Trennung.

Lesen Sie auch: Kanzler Kurz: Seltener Auftritt mit seiner Lebensgefährtin sorgt für Aufsehen.

Video: Vor 10 Monaten: Die Scheidung von Verkehrsminister Scheuer

Lesen Sie auch: Politischer Aschermittwoch: Europawahl im Fokus der Parteien.