Drei Schicksalswahlen im Osten: AfD bald schon mit Anspruch auf Ministerpräsidenten?

Von: Gregor-José Moser

In ostdeutschen Bundesländern ist die AfD besonders stark. Im kommenden Jahr sind in gleich drei von ihnen Landtagswahlen. Steht ein AfD-Ministerpräsident kurz bevor?

Potsdam/Dresden/Erfurt – Die AfD steht aktuell mal wieder im Mittelpunkt vieler politischer Debatten. Der Grund: Das jüngste Umfragehoch der Partei. Je nach Meinungsforschungsinstitut liegt sie derzeit bei 17 bis 19 Prozent - und damit in etwa gleichauf mit der eingebrochenen Kanzlerpartei SPD und vor den Grünen. Was mit der bundesdeutschen Brille bei vielen für Ratlosigkeit sorgt, ist in einigen ostdeutschen Bundesländern schon längst Realität, manifestiert in Wahlergebnissen und nicht nur in Umfragen.

Bei der letzten Landtagswahl in Thüringen holte die AfD laut offiziellem Wahlergebnis 22,0 Prozent. In Brandenburg waren es im selben Jahr 23,5 und in Sachsen sogar 28,4 Prozent. Trotz des starken Abschneidens bei vielen Wahlen regieren die Rechtspopulisten bislang in keinem Bundesland mit. 2024 stehen in den drei Ländern die nächsten Landtagswahlen ein - und aktuell liegt die AfD bei Umfragen in allen dreien vorn. Teilweise mit Werten von 30 Prozent und mehr. Eine starke AfD ist in Teilen Ostdeutschlands also nicht neu. Im Bund sind 17 bis 19 Prozent dennoch eine Ansage.

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und -Bundessprecherin Alice Weidel dürften die aktuellen Umfragewerte gefallen. © Michael Schick

Extremismusforscher Kailitz: Ende von AfD-Hoch nicht in Sicht

Die etablierten Partien begeben sich auf die Ursachen-Suche für das AfD-Hoch. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht die Schuld bei der Ampel-Regierung und ihren Streitigkeiten. Laut dem Extremismusforscher Steffen Kailitz ist das Verhalten der anderen Parteien für den Erfolg der AfD jedoch vergleichsweise unwichtig. Stattdessen hänge dieser von der Konjunktur ihres wichtigsten Themas ab: der Migration. Damit mobilisiere die AfD nach wie vor die meisten Anhänger, sagte Kailitz dem Magazin Stern. Wegen der steigenden Migrationszahlen rechnet der Politikwissenschaftler nicht damit, dass das AfD-Umfragehoch bald zu Ende gehen wird.

Kailitz, der am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung der TU-Dresden forscht, rät der Ampel-Regierung dazu, sich auf die Lösung von Problemen zu konzentrieren. Ob etwas der AfD nützt oder nicht, dürfe hingegen nur sekundär sein. CDU-Chef Friedrich Merz lieferte jüngst noch einen weiteren möglichen Grund für das AfD-Hoch: Das Gendern in Nachrichtensendungen. In einer Erhebung des Insa-Instituts für die „Bild“-Zeitung nannten aber nur drei Prozent aller Befragten Gendersprache als ausschlaggebend für ihre Wahlentscheidung.

Angst vor Rechtsruck - stellt die AfD bald einen Ministerpräsidenten?

In derselben Befragung gab eine Mehrheit von 62 Prozent an, angesichts der AfD-Umfragewerte Angst vor einem Rechtsruck zu haben. Bis zu den Landtagswahlen im Herbst 2024 kann noch viel passieren. Falls die AfD aber tatsächlich zum Beispiel in Sachsen mit über 30 Prozent stärkste Kraft werden sollte, dürfte die Regierungsbildung dort deutlich schwieriger werden. Auch, weil die FDP womöglich nicht über die Fünf-Prozent-Hürde kommt und die CDU eine Koalition mit der Linkspartei ausschließt. Die ist im Osten aber vergleichsweise stark.

Weil niemand mit der AfD koalieren will, müssten sich also CDU, SPD und Grüne zusammentun - falls sie zusammen eine Mehrheit bekommen. In Brandenburg stehen die Chancen mit Blick auf Umfragen gut, dass die drei genannten Parteien zusammen eine Regierung bilden könnten. Im Fall von Thüringen sieht das anders aus. Umfragen sehen die Linkspartei nach der AfD auf Platz zwei. CDU und SPD sind vergleichsweise schwach, die Grünen müssen sogar um den Wiedereinzug ins Landesparlament bangen. Als stärkste Kraft könnte die AfD Ansprüche auf eine Regierungsbildung stellen. Praktisch ist aber davon auszugehen, dass die übrigen Parteien alles tun werden, um eine Regierung mit AfD-Beteiligung zu verhindern.