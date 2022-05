Schirdewan: Linkspartei hat Erfolge nicht genug kommuniziert

Martin Schirdewan © Dwi Anoraganingrum / IMAGO

Martin Schirdewan, Linken-Europaabgeordneter, sieht Verbesserungsbedarf bei der Außenkommunikation seiner Partei.

Berlin in Deutschland - "Wir haben nicht einheitlich kommuniziert, wir haben unsere Erfolge nicht kommuniziert und genug in den Vordergrund gestellt", sagte Schirdewan am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Schirdewan hatte zuvor seine Kandidatur für den Parteivorsitz bekanntgegeben. Die Linke hatte zuletzt immer wieder schlechte Wahlergebnisse eingefahren, Ende Juni wählt die Partei eine neue Doppelspitze.

Die Linke mache "gute Arbeit" auf kommunaler Ebene, auch auf Bundes- und Europaebene sei sie gut aufgestellt. Es sei in der Vergangenheit aber nicht gelungen, "diese Ebenen miteinander kommunikativ zu verbinden", sagte Schirdewan weiter. "Wir müssen nach außen mit einer Stimme sprechen".



Zu diesem Zweck wolle er ein "starkes Team" zusammenstellen und die Linke als "moderne sozialistische Gerechtigkeitspartei" stärken. Dazu müsse die Partei vor allem "die Interessen der Einkommensschwachen und sozial Benachteiligten vertreten", sagte Schirdewan weiter.



Schirdewan ist aktuell Ko-Fraktionsvorsitzender der Linken im EU-Parlament. Der 46-Jährige wurde in Ost-Berlin geboren, arbeitete als Politikwissenschaftler und zog 2017 als Nachrücker erstmals ins EU-Parlament ein. fho/cne