Schlagabtausch vor der Wahl: Söder und Grünen-Chef Hartmann liefern sich Streitgespräch

Drei Wochen vor der Landtagswahl sind die Spitzenkandidaten Markus Söder (CSU) und Ludwig Hartmann (Grüne) zu einem ersten Rededuell in der Redaktion des Münchner Merkur aufeinandergetroffen.

München – Beide schlossen eine Koalition nicht ausdrücklich aus, schilderten aber sehr hohe inhaltliche Hürden.

Die CSU blende viele wirklich wichtige Themen aus, sagte Hartmann. Auch in der Asylpolitik gebe es enorme Defizite: „Abgeschoben werden die Falschen.“ Söder sagte, das Grünen-Programm sei enttäuschend und „extrem spießig – da kann ich mir eine Zusammenarbeit nur sehr schwer vorstellen.“ Er verteidigte auch seinen Kreuz-Erlass. Hartmann warb hingegen für eine Rücknahme: „Das würde die Wogen glätten.“

Drei Wochen vor der Wahl ist der Abstand zwischen den Parteien in einer Umfrage weiter gesunken. Das ZDF-Politbarometer ermittelte 35 Prozent für die CSU, die Grünen stiegen auf 18 Prozent. Die SPD konnte sich im Vergleich zu anderen Umfragen leicht erholen und wäre mit 13 Prozent drittstärkste Kraft, gefolgt von Freien Wählern (11), AfD (10), FDP (5) und Linken (4). Damit wäre rechnerisch eine grün geführte Regierung mit SPD, Freien Wählern und FDP möglich. Wahrscheinlicher ist allerdings ein Bündnis von CSU und Freien Wählern, das allerdings höchstens eine hauchdünne Mehrheit hätte.

Bei der Frage nach dem Ministerpräsidenten liegt Söder mit 50 zu 26 Prozent vor seiner SPD-Herausforderin Natascha Kohnen und mit 42:19 vor dem Grünen Hartmann.

Der Umfrage zufolge ist in Bayern Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beliebter als Söder und auch CSU-Chef Horst Seehofer. Auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf erreicht Merkel einen Wert von 0,6. Söder kommt auf 0,3, Seehofer auf einen Negativwert von minus 0,6. In der CSU setzen neue Debatten über Seehofers Zukunft ein.

Video: Zum Streitgespräch in der Redaktion des Münchner Merkur wurden Ministerpräsident Markus Söder und Ludwig Hartmann von Chefredakteur Georg Anastasiadis und Mitgliedern der Redaktion des Münchner Merkur empfangen.

