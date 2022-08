RBB beruft Schlesinger als Intendantin ab – Vetternwirtschaft-Vorwürfe schlagen weiter Wellen

Entscheidung am Montag

Das Beben bei den Öffentlich-Rechtlichen lässt nicht nach: Nach Vetternwirtschaft-Vorwürfen ist RBB-Intendantin Schlesinger nun abberufen. Weitere Folgen sind möglich.

Berlin – Der Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen RBB hat Patricia Schlesinger am Montag als Intendantin abberufen. Das teilte der Sender am Montag via Twitter mit. Damit würde formal die Vertragsauflösung in die Wege geleitet.

Die 61-Jährige war vor rund einer Woche als Chefin des ARD-Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) wegen zahlreicher Vorwürfe der Vetternwirtschaft zurückgetreten. Wenige Tage zuvor hatte sie bereits ihren Rückzug als ARD-Chefin angetreten. Der Fall hat den Sender in eine beispiellose Krise gestürzt, die auch auf den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk abstrahlt.

RBB und Schlesinger: Vetternwirtschaft-Vorwürfe haben weitere Konsequenzen

Schlesinger war seit 2016 Intendantin. Ihre zweite Amtszeit hätte eigentlich bis 2026 gedauert. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen sie, gegen ihren Gatten und Ex-Spiegel-Journalisten Gerhard Spörl und gegen den ebenfalls zurückgetretenen RBB-Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme.

Der #rbb-#Rundfunkrat hat in seiner Sondersitzung am Montag Patricia #Schlesinger von ihrer Position als Intendantin mit sofortiger Wirkung abberufen. Schlesinger war persönlich anwesend. (1/2) pic.twitter.com/YrSdbNOjKZ — rbb|24 (@rbb24) August 15, 2022

Die Managerin und Journalistin sieht sich zahlreichen Vorwürfen der Vetternwirtschaft ausgesetzt. Im Zentrum steht neben der 61-Jährigen Wolf. Beide wiesen Vorwürfe zurück. Zudem geht es um fragwürdige Aufträge für Spörl bei der Messe Berlin, wo Wolf ebenfalls bis zu seinem dortigen Rücktritt Aufsichtsratschef war. Das Online-Medium Business Insider hatte den ganzen Fall Ende Juni ins Rollen gebracht.

Patricia Schlesinger: Ärger um Massagesitze, Gäste-Verpflegung und Gehaltserhöhung

In dem Fall geht es um Details wie umstrittene Beraterverträge für ein inzwischen auf Eis gelegtes RBB-Bauprojekt, einen teuren Dienstwagen für Schlesinger mit Massagesitzen, die Verköstigung von Gästen in ihrer Privatwohnung auf RBB-Kosten mit angeblich falschen Rechnungen, eine kräftige Gehaltserhöhung für Schlesinger um 16 Prozent auf 303.000 Euro plus einem Bonus-System für Führungskräfte, das der Sender bislang unter Verschluss hält. Auch die Renovierung der Chefetage mit schicken Möbeln für 1,4 Millionen Euro sorgte für Unmut, zudem wird ein London-Trip Schlesingers hinterfragt.

Im Kern geht es um die Frage, ob die Senderchefin und der Senderchefkontrolleur Wolf miteinander einen zu laxen Umgang bei der möglichen Kollision von beruflichen und privaten Interessen gepflegt haben könnten. Es läuft eine externe Untersuchung einer Anwaltskanzlei, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Sie werden erst in Wochen erwartet.

RBB-Ausschuss fordert nach Schlesinger-Eklat absolute Transparenz

Es gab bereits weitere personelle Konsequenzen, vor Tagen stellt der RBB die Leiterin der Intendanz, Verena Formen-Mohr, mit sofortiger Wirkung frei. Sie gilt wie Wolf als Weggefährtin Schlesingers. Die Frage ist, ob es noch weitere personelle Veränderungen an der Senderspitze geben wird. Auch die Zusammensetzung der Gremien Rundfunkrat und Verwaltungsrat standen in den vergangenen Wochen teils in der Kritik.

Der RBB-Redaktionsausschuss hatte vor der Rundfunkratssitzung in seiner Stellungnahme „Alles offen legen!“, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, das Gremium aufgefordert, alles ihm Mögliche zu veranlassen, dass sämtliche Verträge, Boni, leistungsabhängige Gehaltsanteile, Prämien, Geschäfts-, Wirtschafts- und Sonderberichte im Sender offengelegt werden.

Weiter hieß es, auch der Rundfunkrat müsse sich seiner Verantwortung stellen. Der Ausschuss fragte, wie es sein könne, dass offenbar sämtliche Kontrollmechanismen versagt hätten. Schlesingers Posten hat nach ihrem Rücktritt am Sonntag vor einer Woche der Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter übernommen. (dpa/fn)