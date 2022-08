Schlesinger-Beben geht nach Rücktritt weiter: „Jetzt geht die Aufklärung erst los“

Teilen

Patricia Schlesinger (Archivbild vom Juni 2022) © Hendrik Schmidt/dpa

Patricia Schlesinger schmeißt hin: Nach der Abgabe des ARD-Vorsitzts tritt sie auch als RBB-Intendantin zurück.

Update vom 8. August, 11.48 Uhr: „Mit dem Rücktritt von Frau Schlesinger ist der Fall nicht beendet“: Obwohl Patricia Schlesinger als RBB-Intendantin das Amt niedergelegt hat ,will der Hauptausschuss des Brandenburger Landtags sie zu den Vorwürfen anhören. Die Einladungen zu der Sondersitzung am 16. August würden aktuell verschickt, sagte der Ausschussvorsitzende Daniel Keller (SPD) auf dpa-Anfrage.

Keller sagte weiter: „Jetzt geht die Aufklärung erst los.“ Eingeladen zu der Sitzung würden auch der Verwaltungsrat und die Vorsitzende des Rundfunkrats, Friederike von Kirchbach. Brandenburg hat derzeit die Rechtsaufsicht über den RBB. Mitte Juli waren Schlesinger sowie Vertreter der beiden Gremien einer Einladung zur Anhörung in dem Ausschuss nicht gefolgt. Das hatte in der Brandenburger Politik für Empörung gesorgt.

Rundfunk-Beben zieht weitere Kreise: Schlesinger tritt auch als RBB-Chefin zurück

Erstmeldung vom 7. August: Berlin - Patricia Schlesinger tritt als Indedantin des öffentlich-rechtlichen RBB zurück. „Patricia Schlesinger legt ihr Amt als Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) mit sofortiger Wirkung nieder und tritt als Chefin des Senders zurück“, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Sonntag mit.

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Schlesinger gab zuletzt ARD-Vorsitz ab

Zuvor hatte Schlesinger unter der Woche den ARD-Vorsitz abgegeben. Der RBB gebe „seine Aufgaben als geschäftsführende Anstalt innerhalb der ARD ab sofort ab“, teilte der Sender am Donnerstagabend mit. Hintergrund sind unter anderem Vorwürfe der persönlichen Bereicherung. Dabei geht es um Beraterverträge für ein inzwischen auf Eis gelegtes RBB-Bauprojekt und Aufträge für Schlesingers Ehemann bei der landeseigenen Messe Berlin.

Es gibt zudem Kritik an einer deutlichen Erhöhung von Schlesingers Gehalt auf gut 300.000 Euro sowie an der Beschaffung und Nutzung ihres Dienstwagens, für den vom Autohersteller ein sehr hoher Rabatt gewährt worden sein soll. Für Unmut sorgte auch, dass Schlesinger mehrmals als RBB-Chefin Gäste in ihrer Privatwohnung empfing und die Kosten für Essen und Getränke über den beitragsfinanzierten ARD-Sender abrechnete; die in Rechnung gestellten Kosten sollen angeblich fehlerhaft gewesen sein. In der ARD-Tagesschau gab es am Sonntagabend keinen Bericht zur Personalie Schlesinger. (as/dpa)