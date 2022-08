Schlesinger-Skandal: Ex-RBB-Intendantin verliert weiteren Posten

Von: Bedrettin Bölükbasi

Gegen die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger laufen Ermittlungen. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Patricia Schlesinger musste nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft von ihren Spitzenposten bei ARD und RBB zurücktreten. Nun trifft es einen weiteren Posten.

München - Die Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger steht aktuell mächtig unter Druck. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsannahme. Die 61-Jährige soll etwa luxuriöse Ausstattung für ihr Büro über den RBB abgerechnet und ihrem Mann lukrative Aufträge verschafft haben. Zuletzt tauchte die Vermutung auf, dass sie eine Luxus-Reise nach London auf Kosten der Gebührenzahler unternommen haben könnte.

Der Skandal um Schlesinger zieht personelle Konsequenzen für die Journalistin mit sich. Nach ihrem Rücktritt von der ARD- und RBB-Spitze muss sie sich von einer weiteren Position verabschieden. Sie verliert jetzt auch ihren Posten im Aufsichtsrat bei der ARD-Filmtochter Degeto.

Schlesinger-Skandal: Journalistin verliert nach ARD und RBB auch Posten bei ARD-Tochter Degeto

Die Degeto Film GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main teilte am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: „Der amtierende Intendant des RBB Hagen Brandstäter hat Frau Schlesinger als Mitglied des Aufsichtsrates der Degeto abberufen.“ Zuvor hatte sich Brandstäter, der die Geschäfte an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) nach ihrem Rücktritt vor einer Woche übernommen hat, am Samstag (13. August) im RBB-„Medienmagazin“ geäußert.

Er habe am Freitag (12. August) ein Schreiben unterzeichnet, dass man das nicht weiter aufrechterhalte. Schlesinger war bislang Aufsichtsratschefin. Die Degeto ist eine ARD-Gemeinschaftseinrichtung, die zum Beispiel für fiktionale Serien und Spielfilme zuständig ist.

Schlesinger-Skandal: Staatsanwaltschaft ermittelt - Verdacht der Untreue und Vorteilsannahme

Schlesinger sieht sich seit Wochen immer mehr Vorwürfen der Vetternwirtschaft ausgesetzt. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen sie, ihren Ehemann und Ex-Spiegel-Journalist Gerhard Spörl sowie gegen den zurückgetretenen RBB-Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf. Es läuft auch eine externe Untersuchung einer Anwaltskanzlei, Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Der Fall hat den RBB in eine tiefe Krise gestürzt, der auch auf das Ansehen des gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland abfärbt. Im Gespräch mit Merkur.de analysierte der 71-jährige promovierte Psychologe Jo Groebel den Fall. (bb/dpa)