AfD-Landeschefin: Ich werde von meiner eigenen Fraktion gemobbt

"Wenn Sie den Artikel aufmerksam - und zwischen den Zeilen lesen -..."

Hier sollten sie nicht spekulieren, sondern sich, wie ich an die Fakten halten. Denn dies steht so mitnichten in dem Artikel! Auch über die Gründe, warum Meuthen isn Europaparlament gewechselt ist spekulieren sie, ohne wirkliche Fakten zu nennen. Das die Machtkämpfe innerhalb der AfD angeht, ist hier der einzige Unterschied zu anderen Parteien, dass die Partei noch nicht gelernt hat, dies nicht an die Öffentlichkeit zu tragen. Bei anderen Partein bekommt man hiervon selten etwas mit. Was die Wählerakzeptanz angeht, so stimme ich ihnen durchaus zu, dass hier erstens nach außen hin gewisse Kräfte wie Höcke das Bild der AfD trüben. Hier müßte sich die AfD gemäßigter zeigen.

Also meine Empfehlung... nicht soviel spekulieren, sondern an die Fakten halten! ;o)