Wahl in Schleswig-Holstein live: CDU-Party schon vor dem Ergebnis - Kneipentour mit der SPD

Von: Andreas Schmid

Teilen

Gute Laune im Wahlkampf: Daniel Günther (r.) und Thomas Losse-Müller (SPD). © Marcus Brandt/dpa

Schleswig-Holstein wählt einen neuen Landtag. Vor dem Urnengang setzen die Parteien auf prominente Unterstützung - und Partylaune. Alle Infos im News-Ticker.

Kiel - Kurz vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeigte sich die Politikpromenz im hohen Norden. Während führende Ampel-Abgeordnete um die Wählergunst werben, scheint sich die CDU dem Wahlsieg ziemlich sicher.

Schleswig-Holstein-Wahl 2022 live: Günthers CDU in Umfragen klar vorn

Für CDU-Chef Friedrich Merz ging es am Freitag nicht in den hohen Norden, sondern in den Ruhrpott. Der Parteivorsitzende warb in Dortmund für Unterstützung für NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Die CDU hat wenige Tage vor der Schleswig-Holstein-Wahl bereits die NRW-Wahl eine Woche später im Blick. In Umfragen liegen sie mit der SPD Kopf an Kopf. In Schleswig-Holstein hingegen klar in Front.

Die letzten Umfragen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sahen die Christdemokraten bei 36 bis 38 Prozent. Dahinter folgen SPD und Grüne mit rund 18 Prozent, wobei die Sozialdemokraten näher an der 20er-Marke scheinen als die Ökopartei. Die FDP liegt vor der Wahl knapp unter zehn Prozent, die AfD knapp über fünf. Die Linkspartei wird den Einzug in den Kieler Landtag aller Voraussicht nach verpassen, sie kommt nur auf drei Prozent. Die dänische Minderheitenpartei Südschleswigscher Wählerverband ist von der Fünf-Prozent-Hürde befreit.

Landtagswahl Schleswig Holstein 2022 live: Scholz, Lindner und Habeck dabei - Kneipentour bei CDU und SPD

Anders als die CDU setzen die restlichen Parteien auf prominente Gesicherte in den letzten Wahlkampftagen. Für die SPD wirbt in Kiel neben der Parteispitze Saskia Esken und Lars Klingbeil auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Die FDP zeigt sich in Flensburg und Neumünster mit Parteichef Christian Lindner. Die Spitzenkandidatinnen der Grünen, Monika Heinold und Aminata Touré, baten in Neumünster Vizekanzler Robert Habeck an ihre Seite.

Die Prognosen und Hochrechnungen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein finden Sie in diesem Ticker.

Olaf Scholz am Freitag in Kiel. © Axel Heimken/AFP

Und die Spitzenkandidaten von CDU und SPD? Ministerpräsident Daniel Günther avancierte am Freitag zum Nachtschwärmer. Um 22 Uhr startete in Kiel eine Jungwählerparty mit ihm. SPD-Mann Thomas Losse-Müller warb am Wochenende schon ab 7 Uhr in Eckernförde beim Verteilen von Flyern für sich und seine Partei. Im dortigen Wahlkreis treten er und Günther auch als Direktkandidaten gegeneinander an. Losse-Müller hat zudem eine Kneipentour bis 22 Uhr angesetzt. Partystimmung vor dem Urnengang. In diesem News-Ticker halten wir Sie zu allen Entwicklungen rund um die Schleswig-Holstein-Wahl auf dem Laufenden. (as)