Koalitionen nach der Schleswig-Holstein-Wahl: Aus drei mach zwei?

Von: Andreas Schmid

Teilen

Koalitionschef im Norden: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird die Wahl wohl gewinnen. Bis auf das Megafon deutet nichts auf eine Zusammenarbeit mit der SPD hin. © Christian Charisius/dpa

Die CDU kann sich nach der Schleswig-Holstein-Wahl die nächste Regierung wohl aussuchen. Jamaika 2.0? Allein mit den Grünen? Alle Infos im Koalitionsticker.

Update vom 17.30 Uhr: In einer halben Stunde schließen die Wahllokale in Schleswig-Holstein. Die CDU liegt in Umfragen vorne - und kann sich die künftige Koalition im Grunde genommen aussuchen. Ein Fortsetzen der Jamaika-Koalition aus CDU, Grüne und FDP scheint nicht ausgeschlossen. Je nach Ergebnis könnte aber auch ein Zweierbündnis möglich sein, womöglich mit den Grünen wie derzeit in Baden-Württemberg.

Schleswig-Holstein: Koalitionen nach der Wahl - aus drei mach zwei?

Erstmeldung: Kiel - Dass die CDU auch nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein den Ministerpräsidenten stellen wird, gilt als gesichert. Vor der Wahl am Sonntag (8. Mai) liegen die Christdemokraten um Regierungschef Daniel Günther in den Sonntagsfragen deutlich vorne. 36 bis 38 Prozent erreicht die CDU in aktuellen Umfragen aus Schleswig-Holstein. Dahinter folgt die SPD mit 18 bis 20 Prozent. Bei den Koalitionsverhandlungen führt damit aller Voraussicht nach kein Weg an der CDU vorbei.

Schleswig-Holstein-Wahl: Jamaika-Koalition im Norden beliebt

Seit 2017 regiert die CDU im hohen Norden. Daniel Günther löste bei der damaligen Landtagswahl den SPD-Politiker Torsten Albig auf dem Chefsessel in Kiel ab – und schmiedete ein Bündnis ohne die Sozialdemokraten. Günther setzte auf eine Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP.

Die Umfragen zeigen eine große Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung, große Skandale gab es in der Legislaturperiode nicht. Unter den politisch denkbaren Koalitionen bewerteten die Wähler zuletzt Jamaika am positivsten. 42 Prozent finden diese Option gut, 38 Prozent schlecht.

Schleswig-Holstein-Wahl: Nur ein Sonderfall könnte der CDU gefährlich werden

Rechnerisch möglich scheint auch ein Zweierbündnis. Recht problemlos reichen könnte Schwarz-Grün, was die Bevölkerung ebenfalls positiv bewerten würde (41 Prozent Zustimmung): Die Grünen kommen in Umfragen auf 16 bis 18 Prozent. Aber auch für ein schwarz-gelbes Bündnis mit der FDP könnte es reichen. Die Liberalen liegen bei sieben bis neun Prozent.

Eine Koalition aus CDU und SPD wäre rechnerisch ebenfalls möglich, gilt aber politisch als sehr unwahrscheinlich. Ohne CDU wäre eine Regierungsbildung laut Umfragen nur in Form eines Premieren-Viererbündnisses aus SPD, Grünen, FDP und der Minderheitenpartei Südschleswigscher Wählerverband möglich. Der SSW ist als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde befreit. Dabei dürfte es sich aber wohl nur um ein theoretisch denkbares Modell handeln.

Schleswig-Holstein-Wahl: Günther wirbt für Jamaika

Mit wem also macht‘s die CDU? Auf ein Zweierbündnis wollte sich Günther im Vorfeld der Landtagswahl in Schleswig-Holstein nicht festlegen. Vielmehr lobte er die Zusammenarbeit der Jamaika-Koalition. Grüne und FDP sehen das ähnlich, sind grundsätzlich für eine Fortsetzung bereit.

Günther meint: „Ich bin der festen Überzeugung, dass Jamaika Schleswig-Holstein gutgetan hat.“ Einer Fortsetzung der Koalition steht damit eigentlich nichts mehr im Wege – außer die guten Umfragewerte der CDU. In diesem News-Ticker halten wir Sie zu allen Koalitionsentwicklungen rund um die Landtagswahl in Schleswig-Holstein auf dem Laufenden. Alle wichtigen Ereignisse gibt es obendrein in unserem Hauptticker zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein. (as)