Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther spricht sich für Lieferung schwerer Waffen an Ukraine aus

Daniel Günther © IMAGO / penofoto

Der Kieler Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gefordert.

Kiel in Deutschland - "Das ist nichts, was lange geprüft werden sollte", sagte der Regierungschef am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin. Er unterstütze die Forderung, dem angegriffenen Land schwere Waffen zur Verfügung zu stellen.

Günther verband seine Forderung mit Kritik an der Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz (SPD). Die Ukraine brauche angesichts ihrer Situation "schnelle Unterstützung". Auch mit Blick auf die "Akzeptanz" bei seinen Partnern in Europa und der Nato brauche Deutschland eine "klare Haltung", sagte der Ministerpräsident.

Er bemerkte außerdem auch in der Bevölkerung in Deutschland eine "Verunsicherung" über den "sehr schlingernden Kurs" der Regierung. Es sei "offenkundig", dass der Bundeskanzler "in dieser wirklich sehr schwierigen Zeit nicht genügend führt", sagte Günther weiter. bro/mt