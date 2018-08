Schock bei Söder-Auftritt: Morscher Ast stürzt in die Menge und verletzt Menschen

Söder-Auftritt in München: Riesiger Ast fällt in Menge und verletzt Zuhörer - Polizei nennt Grund

Ein unglückliches Ende hat am Mittwochabend ein Wahlkampfauftritt Markus Söders in München genommen: Ein Ast stürzte in die Zuhörermenge und verletzte zahlreiche …