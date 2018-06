Schock-Umfrage während des Asylstreits: Union mit rutscht auf Minusrekord

Der Asylstreit beschäftigt die Union nun seit Tagen und schadet ihr deutlich in der Wählergunst. In einer Umfrage von INSA im Auftrag der Bild rutschen CDU/CSU unter 30 Prozent. Der Koalitionspartner kann dagegen leicht zulegen.

München - Der Streit um die Asylfrage ist das bestimmende Thema in Deutschlands Regierung. Innenminister Horst Seehofer will die Zurückweisung aller Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, wenn nötig über den Kopf von Bundeskanzlerin Angela Merkel durchsetzen. Doch der Streit in der Union lässt die Parteien in einer neuen Umfrage von INSA im Auftrag der Bild deutlich abrutschen.

Große Koalition unter 50 Prozent

Im Vergleich zur Vorwoche bleibt die Union aus CDU/CSU bei ihrem Minusrekord von 29 Prozent und damit bei vier Punkten weniger als noch im April. Auch bei der Bundestagswahl im vergangenen September hatte die Partei von Bundeskanzlerin Merkel noch 33 Prozent erreicht. Der Koalitionspartner SPD kann dagegen wieder ein halbes Prozent zulegen und kommt nun auf 19,5 Zähler. Damit bleibt die Große Koalition aktuell bei unter 50 Prozent Zustimmung, würde mit 48,5 Prozent aber die parlamentarische Mehrheit knapp behalten. Die Sozialdemokraten können somit leicht vom Streit innerhalb der Union profitieren, so INSA-Chef Hermann Binkert.

FDP mit leichten Gewinnen, Linke verlieren

Hinter den beiden großen Volksparteien bleibt die AfD weiterhin die drittstärkste Kraft, sie verharrt bei bundesweiten 16 Prozent und ist damit weiterhin auf einem Rekordhoch. Mit einem Prozentpunkt Verlust sind die Linken nun gleichauf mit den Grünen, beide Parteien kommen auf elf Prozent. Weiterhin die kleinste Zustimmung unter den Bundestagsparteien haben die Freien Demokraten. Die Liberalen von Parteichef Christian Lindner können um ein Prozent zulegen und stehen damit bei neun Prozent.

In einer Umfrage der Bild am Sonntag kam die Union noch auf 31 Prozent, in der letzten Woche waren es laut INSA und Bild bereits nur noch 29%. Der Abwärtstrend seit April geht also weiter. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in der Bevölkerung laut dem Meinungsforschungsinstituts YouGov weiterhin umstritten. 43 Prozent wünschen sich ihren Rücktritt, mit 42 Prozent wollen allerdings etwa genauso viele, dass die 63-Jährige weitermacht. Auf die Unterstützung aus der eigenen Wählerschaft kann Merkel weiterhin zählen, hier sind 63 Prozent mit der Kanzlerin zufrieden.

