Schoigu will westliche Waffen unschädlich machen - und warnt vor „unvorhersehbarer Eskalation“ mit der Nato

Von: Fabian Müller

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu. © Uncredited/Rusian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu zeigte sich zufrieden mit den Fortschritten seiner Armee in der Ukraine. Für die Nato hatte er eine Warnung parat.

Moskau - Der Kreml zeigt sich weiter zuversichtlich, was seinen Krieg in der Ukraine angeht. Russlands Truppen würden ihre Offensive in der Nähe der umkämpften Stadt Bachmut erfolgreich weiterführen, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag bei einer Telefonkonferenz des Verteidigungsministeriums. Sieben Gemeinden seien in den vergangenen Tagen befreit worden, darunter Soledar. Die Kampfhandlungen „entwickeln sich erfolgreich“, sagte der russische Verteidigungsminister.

Kurz darauf warnte Schoigu den Westen davor, dass die Lieferungen von Offensivwaffen an Kiew die Nato-Länder in den Konflikt mit der Ukraine ziehen und schließlich zu einer „unvorhersehbaren Eskalation“ führen würden. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass am Dienstag. Russische Soldaten seien angehalten, die vom Westen gelieferten Waffen sowohl an der Front als auch entlang der Lieferrouten zu zerstören, sagte Schoigu weiter.

Schoigu: Trotz Waffenlieferungen aus dem Westen „erleidet der Feind schwere Verluste“

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollen russische Truppen alleine im Januar mehr als 6500 ukrainische Soldaten getötet haben, außerdem will das russische Militär 26 Kampfflugzeuge, sieben Hubschrauber, 208 unbemannte Luftfahrzeuge, 341 Panzer und gepanzerte Kampffahrzeuge sowie 40 Mehrfachraketenwerfer zerstört haben. „Trotz der beispiellosen militärischen Unterstützung aus westlichen Ländern erleidet der Feind schwere Verluste“, sagte Schoigu. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

„Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten versuchen, den Konflikt so lange wie möglich hinauszuzögern. Zu diesem Zweck liefern sie schwere Offensivwaffen und rufen die Ukraine offen dazu auf, russische Territorien zu erobern“, sagte Schoigu weiter. „Solche Schritte ziehen die Nato-Länder in den Konflikt hinein und können schließlich zu einer unvorhersehbaren Eskalation führen.“

Video: Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu besucht Ukraine-Truppen

Schoigu kritisierte außerdem die ukrainische Führung, die in der russischen Wahrnehmung „Wohngebiete, Krankenhäuser und öffentliche Versammlungsorte“ in den von Russland besetzten Gebieten angreifen ließ. Dort hätten sie „Terroranschläge“ verübt. Die wiederholten russischen Angriffe auf ukrainische Zivilisten erwähnte Schoigu dabei nicht. Vielmehr zeuge die mangelnde Bereitschaft der Ukraine, das Feuer während des orthodoxen Weihnachtsfestes einzustellen, von ihrem „barbarischen Charakter“.

Russland gewährleiste auch künftig „die Sicherheit der russischen Bürger in den neuen Regionen und schütze die Bewohner der Ukraine vor dem Völkermord des Kiewer Regimes“, schloss Schoigu sein Statement. Er spielte auf die von Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson an. Den erbitterten Widerstand der ukrainischen Bevölkerung gegen die russische Armee ließ Schoigu auch hier unerwähnt. (fmü)