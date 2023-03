Scholz äußert Sorge angesichts israelischer Justizreform

Bundeskanzler Olaf Scholz (r) empfängt Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Berlin. © Kay Nietfeld/dpa

Den Protesten gegen seine umstrittene Justizreform dürfte der israelische Ministerpräsident Netanjahu auch bei seinem Kurzbesuch in Berlin nicht entkommen. Wie geht Kanzler Scholz mit dem Thema um?

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Bedenken Deutschlands angesichts der umstrittenen Justizreform in Israel geäußert. „Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam - und das will ich nicht verhehlen: mit großer Sorge“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Berlin.

„Unser Wunsch ist, dass unser Wertepartner Israel eine liberale Demokratie bleibt“, betonte Scholz. Er wünsche sich, dass über den jüngsten Kompromissvorschlag des israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog „das letzte Wort noch nicht gesprochen ist“, sagte der Bundeskanzler.

Netanjahu: Israel bleibt liberale Demokratie

Netanjahus rechts-religiöse Regierung will die kontroverse Reform bis Ende des Monats im Schnellverfahren durchsetzen. Ziel ist die gezielte Schwächung der unabhängigen Justiz. Kritiker sehen dadurch die Gewaltenteilung als Pfeiler der Demokratie in Gefahr. Seit mehr als zwei Monaten gibt es deshalb heftige Proteste.

Herzog hatte am Mittwoch einen Plan veröffentlicht, der nach seinen Worten gleichzeitig das Parlament und die Regierung stärken sowie eine unabhängige Justiz gewährleisten solle. Netanjahu lehnte den Kompromissvorschlag vor seiner Abreise nach Deutschland ab.

Vor dem Brandenburger Tor gibt es Protest gegen die Politik der israelischen Regierung. © Carsten Koall/dpa

In Berlin wies er die Behauptung zurück, die Justiz werde geschwächt. „Israel ist eine liberale Demokratie und wir werden eine liberale Demokratie bleiben“, betonte er. Eine unabhängige Justiz sei nicht eine allmächtige Justiz. „Wir werden alles Notwendige tun, um das Ungleichgewicht zu korrigieren.“ Dies solle durch die geplante Reform geändert werden. „Wir werden keinen Zentimeter davon abweichen“, sagte Netanjahu. Den Kompromissvorschlag des Präsidenten bezeichnete er als „unausgewogen“. dpa