Zoff im Schloss? Ampel ringt um Entlastungspakete – Scholz, Habeck und Lindner müssen es erklären

Von: Bettina Menzel

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil am 21. April bei einer Rede am Tegernsee. Am Mittwoch stellte Klingbeil noch weitere Entlastungen für Bürger bei den Energiepreisen in Aussicht. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Das Ampel-Kabinett beendet seine Klausur. Für Konfliktstoff war gesorgt – die Auflösung könnten am Mittwoch Scholz, Habeck und Lindner präsentieren.

Meseberg - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein Kabinett beenden am Mittwoch ihre zweitägige Klausur auf dem brandenburgischen Schloss Meseberg. Zum Abschluss des Treffens wollen sich Scholz, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gegen 11.30 Uhr den Fragen der Medien stellen.

Doch zumindest hinter den Kulissen könnte Zoff drohen: Während sich Teile der Ampel-Koalition weitere Entlastungspakete wünschen, sind andere strikt dagegen.

Zwei Energie-Pakete auf den Weg gebracht - doch ist das genug? SPD bringt weitere Entlastung ins Spiel

Aufgrund des Ukraine-Krieges schnellen gerade Energiepreise auf neue Rekordhöhen. Um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, schnürte die Ampel-Koalition zwei Entlastungspakete. Diese sehen beispielsweise ab 1. Juni 2022 das Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr und Regionalzüge vor. Hinzu kommt - unter anderem - eine Pauschale in Höhe von einmalig 300 Euro sowie die Begrenzung der Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europäische Mindestmaß.

Während der SPD-Chef Lars Klingbeil am Mittwoch weitere Entlastungen für Bürger in Aussicht stellte, hielt der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai das nicht für praktikabel.

Weitere Energie-Entlastungspakete für Bürgerinnen und Bürger? Ampel-Koalition uneins

Schon vor Beginn der Klausurtagung hatte Djir-Sarai seinen Standpunkt klargemacht. „Strukturelle Entlastungen sind wichtiger als weitere Entlastungspakete“, sagte er. Weitere Entlastungen für Bürger halte er für nicht dauerhaft umsetzbar: „Der Staat wird nicht in der Lage sein, dauerhaft mit den höheren Energiepreisen, die jetzt entstehen, mitzuhalten“, betonte Djir-Sarai gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Dienstag. „Das wird nicht funktionieren.“

Als Beispiel einer strukturellen Entlastungen nennt der FDP-Generalsekretär etwa die Abschaffung der kalten Progression. Denn durch steigende Steuersätze werden Gehaltszuwächse aufgezehrt, bei hoher Inflation drohen sogar Reallohnverluste. Es dürfe nicht sein, dass Gehaltssteigerungen durch Inflation vernichtet würden, so Djir-Sarai.

Klingbeil stellte hingegen weitere Entlastungen für Bürger in Aussicht. Zwar habe die Koalition bereits zwei Entlastungspakete auf den Weg gebracht, doch es könne sein, „dass wir bei den Entlastungen noch weitere Schritte gehen werden“, so Klingbeil. Ob die Ampel-Koalition eine Einigung erzielen konnte und welche Maßnahmen die Bürger erwarten, könnten Scholz, Habeck und Lindner am späten Mittwochvormittag erklären. (bm/AFP)