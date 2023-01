Scholz bestätigt: Pistorius wird neuer Bundesverteidigungsminister

Boris Pistorius © Rüdiger Wölk/IMAGO

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bestätigt, dass der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) neuer Bundesverteidigungsminister werden soll.

Berlin in Deutschland - Scholz werde den 62-jährigen Pistorius als neuen Verteidigungsminister in das Bundeskabinett berufen, teilte Kanzler-Sprecher Steffen Hebestreit am Dienstag mit. Er werde am Donnerstag seine Ernennungsurkunde vom Bundespräsidenten erhalten und im Deutschen Bundestag seinen Amtseid leisten.

„Ich freue mich sehr, mit Boris Pistorius einen herausragenden Politiker unseres Landes für das Amt des Verteidigungsministers gewonnen zu haben“, sagte Scholz laut der Mitteilung. „Pistorius ist ein äußerst erfahrener Politiker, der verwaltungserprobt ist, sich seit Jahren mit Sicherheitspolitik beschäftigt.“ Er sei „mit seiner Kompetenz, seiner Durchsetzungsfähigkeit und seinem großen Herz genau die richtige Person“, um die Bundeswehr „durch diese Zeitenwende zu führen“.



Nach dem Rücktritt von der bisherigen Amtsinhaberin Christine Lambrecht (SPD) habe „sich der Bundeskanzler mit der Partei- und Fraktionsführung der SPD eng beraten und sich für Pistorius als neuen Verteidigungsminister entschieden“, teilte Hebestreit weiter mit. Lambrecht hatte nach nur 13 Monaten im Amt am Montag angesichts anhaltender Kritik an ihrer Amtsführung ihren Rücktritt erklärt. mt/cha

Reservistenverband begrüßt Entscheidung für Pistorius als Verteidigungsminister

Der Präsident des Verbandes der Reservisten der Bundeswehr, Patrick Sensburg, hat die geplante Ernennung von Boris Pistorius (SPD) zum neuen Bundesverteidigungsminister begrüßt. Pistorius sei in Niedersachsen „ein erfahrender Innenminister und kennt Menschenführung“, sagte Sensburg der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ am Dienstag. „Er ist durchsetzungsfähig und hat sich bisher schon intensiv mit den Sicherheitsfragen unseres Landes beschäftigt.“



Er sei sich „sicher, dass er sich schnell in die verteidigungspolitischen Details einarbeiten wird“, sagte Sensburg weiter. Er begrüßte, „dass nun ein Reservist an der Spitze des Ministerium steht, der schon lange gute und intensive Kontakte zur Reserve in Niedersachsen hat“.



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Nachfolge für die zurückgetretene Amtsinhaberin Christine Lambrecht (SPD) gegen Mittag offiziell bekannt geben. Wie Lambrecht ist Pistorius Jurist. Der 62-Jährige ist seit 2013 in Niedersachsen Minister für Inneres und Sport. Zuvor war er zwischen 2006 und 2013 Oberbürgermeister von Osnabrück. mt/cha