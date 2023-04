Scholz zu Besuch in Äthiopien und Kenia

Bundeskanzler Scholz steht eine große Reise bevor. © IMAGO

Bundeskanzler Olaf Scholz unternimmt kommende Woche seine zweite große Afrikareise als Regierungschef.

Berlin - Von Donnerstag bis Samstag besucht er Äthiopien und Kenia, wie Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag mitteilte. Dabei wird es um den Kampf gegen Hunger und Klimawandel, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Friedenssicherung und die Bewältigung von Konflikten wie den aktuellen im Sudan gehen.

Auch in Äthiopien tobte bis vor Kurzem ein Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten um die Region Tigray. Dieser endete im November nach zwei Jahren Blutvergießen mit einem Waffenstillstand. Scholz will in der Hauptstadt Addis Abeba nicht nur Regierungsvertreter treffen, sondern auch die Afrikanische Union besuchen, in der sich 55 Staaten zusammengeschlossen haben.

Anschließend reist er nach Kenia weiter, wo es unter anderem um die Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien gehen wird. Am Samstag wird der deutsche Kanzler in dem ostafrikanischen Land die größte Geothermie-Anlage des Kontinents am Naivashasee besuchen. Scholz wird auf seiner Reise von mehreren Vertretern deutscher Unternehmen begleitet.

Im Mai vergangenen Jahres war er weniger als ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt in Deutschland erstmals nach Afrika gereist. Damals besuchte er die in Niger stationierten Bundeswehrsoldaten und machte im westafrikanischen Senegal sowie in Südafrika Station. Im November war er dann noch zur Weltklimakonferenz im nordafrikanischen Ägypten. (dpa)