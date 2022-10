Scholz‘ Ukraine-Regierungserklärung Jetzt LIVE: Kanzler nennt Bedingungen für „gerechten Frieden“

Olaf Scholz muss seine Energiepolitik erklären. Erst im Bundestag und dann – vermutlich noch schwieriger – in Brüssel. Der News-Ticker.

Olaf Scholz erklärt seine Energiepolitik : Für den Kanzler stehen zwei wichtige Termine an.

erklärt seine : Für den Kanzler stehen zwei wichtige Termine an. Auf Regierungserklärung folgt Reise zum EU-Gipfel : Bei den EU-Kollegen droht Streit über Preisdeckel, Gaskäufe und Schulden.

folgt Reise zum : Bei den EU-Kollegen droht Streit über Preisdeckel, Gaskäufe und Schulden. Dieser News-Ticker wird am Donnerstag (20. Oktober) regelmäßig aktualisiert.

Update vom 20. Oktober, 9.25 Uhr: Scholz sieht Deutschlands „besondere“ Angewiesenheit auf russisches Gas nach eigenen Angaben als beendet: „Wir haben uns aus der Abhängigkeit befreit und gehen zugleich gut vorbereitet in den kommenden Winter“.

Update vom 20. Oktober, 9.18 Uhr: Russlands Krieg habe weltweit Folgen, etwa mit Problemen bei der Versorgung mit Nahrung und Düngemitteln, sagt Scholz. „Putin nimmt das nicht nur in Kauf, Putin nutzt Hunger als Waffe.“ Deutschland müsse Sorgen ernstnehmen, um auch zukünftig auf Unterstützung setzen zu können. Mit Hilfszusagen der G7 habe man aber „zumindest eine Chance“ eine Hungerkrise abzuwenden.

Der Kanzler kommt nun auch auf die Energiepolitik zu sprechen: „Dieses Russland unter Putin ist kein zuverlässiger Handelspartner mehr“, betont er. „Putin hat gehofft, uns mit dem Abdrehen des Gashahns erpressen zu können, doch auch damit hat er sich verrechnet“, fügt Scholz hinzu. Mit neuen LNG-Terminals, Lieferungen aus Partnerländern wie Frankreich und Norwegen und neuen Verträgen habe man gegengesteuert. Scholz verweist auch auf wieder ans Netz genommene Kohlekraftwerke und die Laufzeitverlängerung für die drei verbliebenen Akw. „Das alles stärkt Deutschlands und Europas Energiesicherheit“, meint der Kanzler. „Jede Kilowattstunde die wir einsparen, stärkt unsere Energiesicherheit.“

Scholz‘ Ukraine-Regierungserklärung: Kanzler nennt Bedingungen für „gerechten Frieden“

Update vom 20. Oktober, 9.12 Uhr: „All die Lügen und Propaganda, die Rede von einer Spezialoperation“ seien nur ein „Potemkinsches Dorf“, fährt Scholz fort. Deutschland werde die Ukraine solange stützen wie nötig. Putins Annexionsreferenden seien eine Farce gewesen, betont der Kanzler, „ihre Ergebnisse sind null und nichtig“.

Scholz schildert seine Definition eines möglichen „gerechten Friedens“ im Ukraine-Krieg: „Gerecht bedeutet, dass es sich nicht um einen Diktatfrieden handelt, sondern dass die Souveräntität, die territoriale Integrität und auch die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine gewährleistet sind, heute und auch in Zukunft.“ Wichtig sei aber auch, jetzt schon Pläne für eine Wiederaufbauhilfe zu schmieden. Bei einer internationalen Expertenkonferenz in Berlin solle an einem „internationalen Marshall-Plan für die Ukraine“ gearbeitet werden.

Update vom 20. Oktober, 9.10 Uhr: Olaf Scholz hat seine Regierungserklärung begonnen. „Deutschland und Europa gehen durch Bewährungsproben, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht erlebt haben“, sagt der Kanzler. Wladimir Putin habe diese mit seinem Angriffskrieg „aufgezwungen“. „Er spekuliert auf unsere Schwäche, aber er irrt sich: Wir sind nicht schwach“, fügt Scholz hinzu. Putin werde seine Kriegsziele nicht erreichen.

Scholz verteidigt die deutschen Rüstungslieferungen an die Ukraine. „Artillerie und Luftabwehr ist das, was die Ukraine braucht“, genau das liefere Deutschland. Als eines der ersten Länder habe die Bundesrepublik moderne Luftverteidigungssysteme zugesagt und jetzt auch geliefert. Diese Unterstützung sei „überlebenswichtig“.

Scholz hält Regierungserklärung – und muss dann zum Gipfel mit wütenden EU-Partnern

Vorbericht: Berlin/München – Die AKW-Frage hat Olaf Scholz vorerst abgeräumt. Nichtsdestotrotz steckt der SPD-Bundeskanzler in einem inhaltlich brisanten energiepolitischen Marathon: Am Donnerstag (20. Oktober) hält der Kanzler zunächst im Bundestag eine Regierungserklärung. Später reist er zum EU-Gipfel.

Thema der Rede vor den Abgeordneten in Berlin ist das Treffen mit den Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Und die wiederum wollen über eine Lösung für die Energiekrise reden. Unter anderem über einen möglichen Gaspreisdeckel. Einen Schritt, den Olaf Scholz verhindern will – obwohl sich eine Mehrheit der EU-Staaten dafür ausgesprochen hat.

Scholz-Regierungserklärung vor EU-Gipfel: Doppelter Ärger in Brüssel?

Die Bundesregierung verweist auf mögliche Probleme bei der Versorgung mit Gas, weil Verkäufer den Rohstoff dann an andere Länder liefern könnten, die mehr zahlen. Die Lage ist aber durchaus komplex. So waren zuletzt auch Stimmen laut geworden, die warnten, Deutschland habe anderen Ländern mit seiner Finanzkraft Gaslieferungen weggekauft.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat aber auch einen Gesetzesvorschlag für gemeinsame Gaseinkäufe vorgelegt. Ziel ist, dass Firmen in den EU-Staaten ihren Bedarf bündeln und in den Verhandlungen mit anderen Ländern so die Preise drücken können. Ungarns Regierungschef Viktor Orban ließ aber bereits wissen, was er von dem Plan hält. Dieser erinnere an die gemeinsamen EU-Einkäufe von Corona-Impfstoff: „langsam und teuer“. Er erwarte dazu eine große Diskussion beim Gipfel.

Scholz in der Energiekrise: Streit in der EU droht – Selenskyj-Schalte rückt in den Hintergrund

Uneins sind die EU-Staaten zudem in der Frage, wie Preisdeckel und andere Entlastungen finanziert werden sollen. Deutschland und die Niederlande verweisen etwa darauf, dass in bestehenden Töpfen noch erhebliche Mittel bereit stünden oder schon mobilisiert würden. Die Bundesregierung will zum Ärger vieler Länder ein nationales Paket von bis zu 200 Milliarden Euro bis 2024 auflegen – den viel zitierten „Doppel-Wumms“.

Staaten wie Italien wollen wie in der Corona-Krise auf europäischer Ebene Schulden aufnehmen. Ein derartiges Programm könnte sich etwa am EU-Kurzarbeitsprogramm Sure orientieren. Dabei nimmt die EU-Kommission mit Hilfe von Garantien der EU-Staaten Kredite am Finanzmarkt auf und reicht sie weiter. Günstig ist das für Länder, die selbst mehr Zinsen am Finanzmarkt zahlen müssten. Zugeschaltet ist am Donnerstag auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj – sein Auftritt könnte angesichts des Energiestreits aber fast zur Nebensache geraten.

Auch nach Scholz Abreise gen Brüssel wird unterdessen der Bundestag weiter an Entlastungen arbeiten. So wird über die Energiepreispauschale für Rentner (12.35 Uhr) und den zweiten Heizkostenzuschuss für bedürftige Haushalte (17.20 Uhr) abgestimmt. (dpa/AFP/fn)