Scholz stellt sich live im TV Fragen der Bürger: Welche Antworten auf die Krisen dieser Zeit liefert er?

Bundeskanzler bei Illner

Von Marcus Giebel schließen

Olaf Scholz ist angesichts der diversen Krisen, die auch in die Haushalte ausstrahlen, nicht zu beneiden. Bei Maybrit Illner setzt sich der Kanzler direkt mit fünf Bürgern auseinander.

München - Es breitet sich mehr und mehr ein mulmiges Gefühl in Deutschland aus, während sich der Höhepunkt des Sommers nähert. Das liegt nicht nur an den bevorstehenden Wochen, sondern noch deutlich mehr an den darauffolgenden Monaten. Denn nicht nur die Politik, sondern die Gesellschaft als Ganzes wird in besonderer Weise auf die Probe gestellt.

Dem trägt auch Maybrit Illner in ihrer letzten ZDF-Polit-Talkrunde vor der Sommerpause Rechnung und fragt ganz direkt: „Krieg, Corona, Klima - eine Krise zu viel, Herr Kanzler?“ Der Regierungschef ist der mit Abstand prominenteste der sechs Gäste. Denn Olaf Scholz wird sich den drängenden Fragen von fünf Bürgerinnen und Bürgern stellen, die sicher mehr als die typischen Politiker-Antworten fordern.

Scholz bei Illner: Intensivpfleger, Studentin, Bäcker-Paar und Ukraine-Flüchtling stellen Fragen

Ralf Berning, Intensivpfleger und 15 Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr, äußert ebenso seine Bedenken wie die Politikwissenschafts-Studentin Rifka Lambrecht. Gleiches gilt für Cornelia und Steffen Stiebling, die eine Familienbäckerei in Thüringen mit einem Hauptgeschäft und drei Filialen führen, und Kateryna Mishchenko, eine aus Kiew nach Berlin geflüchtete Verlegerin und Autorin. Sie alle einen die Zukunftssorgen, die sich in der gesamten Bundesrepublik einnisten.

Denn der von Wladimir Putin befohlene Krieg in der Ukraine hat allerspätestens mit der Drosselung der Gaslieferung über Nord Stream 1 auch die deutschen Haushalte erreicht. Zudem steht völlig in den Sternen, wie sich der dritte Corona-Winter gestalten wird, das vorgelegte Papier einer Experten-Kommission bezüglich der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen in der Vergangenheit rief jedenfalls in allen Lagern vor allem Ernüchterung hervor.

Video: Scholz stimmt Bürger auf lange Krise ein

Scholz zu Gast bei Illner: ZDF -Frage nach gerechter Verteilung der Zumutungen

Und bei all diesen sich auftürmenden Problemen droht das eigentlich wichtigste Thema - der Klimaschutz - hinten angestellt zu werden. Womit hier einmal mehr wertvolle Zeit verloren zu gehen droht. Doch aktuell drängen eben Inflation und steigende Energiekosten in Fokus - weil sie für immer mehr Menschen unmittelbar spürbar sind. „Wie werden die Zumutungen gerecht verteilt?“, fragt das ZDF stellvertretend.

Auch diese Frage treibt viele Menschen im Land um. Wie Scholz Deutschland durch diese gefährlichen Untiefen zu manövrieren gedenkt, zeigt der Sender ab 22.15 Uhr auf dem gewohnten Sendeplatz von „Maybrit Illner“. Aufgezeichnet wird das Gespräch bereits um 18.45 Uhr und ist dann auch im Live-Stream des ZDF zu verfolgen. Ein Extra-Service für alle, die umgehend Antworten vom SPD-Politiker haben wollen. Denn die Zeit drängt. (mg)