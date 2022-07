Bundestag nimmt Scholz in die Mangel – Bas stellt kurz zuvor AfD-Mann das Mikro ab

Von: Florian Naumann

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag © Kay Nietfeld/dpa

Olaf Scholz stellt sich inmitten von Ukraine-Krieg, Energie-Krise und Corona-Debatten dem Bundestag. Die Kanzler-Befragung im Live-Ticker.

Scholz bei Kanzler-Befragung : Die Bundestags-Opposition will dem Regierungschef am Mittwochmittag (ab 13 Uhr) auf den Zahn fühlen.

bei : Die Bundestags-Opposition will dem Regierungschef am Mittwochmittag (ab 13 Uhr) auf den Zahn fühlen. Union äußert Unmut : Die CDU sieht sich bei der Befragung im Nachteil – hat aber auch inhaltliche Kritik parat.

äußert : Die CDU sieht sich bei der Befragung im Nachteil – hat aber auch inhaltliche Kritik parat. Dieser News-Ticker zur Kanzler-Befragung Olaf Scholz‘ wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 6. Juli, 13.17 Uhr: Olaf Scholz hat nun das Wort für einleitende Bemerkungen. Es geht, wie erwartet, um den Ukraine-Krieg. Der Kanzler berichtet aus dem Europäischen Rat und dem G7-Gipfel – man habe gemeinsam Solidarität für das von Russland angegriffene Land organisiert. Auch für den Beitrittskandidatenstatus der Ukraine habe es unter den EU-Staats- und Regierungschef erfreuliche Einigkeit gegeben. Ein „gutes Ergebnis“ sei der „Klimaclub“, ein „wichtiger Schritt“ der nun offiziell anvisierte Nato-Beitritt von Finnland und Schweden.

Update vom 6. Juli, 13.06 Uhr: Die Befragung von Kanzler Olaf Scholz im Bundestag verzögert sich: Die AfD hat das Wort zur Geschäftsordnung ergriffen – und will die Wahl von Ferda Ataman zur Antidiskriminierungsbeauftragten von der Tagesordnung nehmen. Ataman sei aus Sicht der AfD nicht tragbar, macht der Parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann unmissverständlich klar; unter anderem das Wort „Hasspredigerin“ fällt. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) stellt Baumann zwischenzeitlich gar das Mikrofon ab. Es müsse zur Geschäftsordnung, nicht „zur Person“ gesprochen werden, fordert sie.

Die Tagesordnung sei in Ordnung, die vorgeschlagene Person sei es nicht, sagt Baumanns CDU-Pendant Thorsten Frei wesentlich nüchterner. Es gebe keinen Grund, auf die Abstimmung zu verzichten. Auch Frei setzt aber Kritik an Ataman hinzu. Für die Union sei klar: „Wir stimmen dieser Tagesordnung zu, wir werden aber morgen Ihrem Vorschlag nicht zustimmen, weil er spaltet, weil er desintegriert.“ Die Fraktionen mit Ausnahme der AfD stimmen wenig später der Tagesordnung zu.

Der Vorschlag zur Wahl Atamans hatte schon unmittelbar nach Bekanntgabe teils heftige Kritik ausgelöst. Unter anderem geht es um umstrittene Äußerungen Atamans aus der Vergangenheit. So hatte sie etwa mit einer Spiegel-Kolumne 2020 für Diskussionen gesorgt, als sie die Bezeichnung „Kartoffel“ für Deutsche ohne Migrationshintergrund verteidigte.

Bundestag nimmt Scholz in die Mangel – Umfrage dürfte Merz vor der Befragung schmerzen

Vorbericht: Berlin – Olaf Scholz (SPD) stellt sich einmal mehr den Bundestagsabgeordneten: Am Mittwochmittag (6. Juli) werden zumindest die Oppositionspolitiker den Bundeskanzler bei der Regierungsbefragung ins Kreuzverhör nehmen. Zuletzt war Scholz Anfang April für solch einen Termin im Bundestag angetreten.

Der Kanzler hat zunächst selbst das Wort. Nach der Kabinettsitzung am Vormittag gibt er einen Bericht zu einem aktuellen Thema ab. Im Anschluss dürfte es um die großen Konfliktfelder der vergangenen Tage und Wochen gehen: Den Ukraine-Krieg, die Gas- und Energieversorgung Deutschlands, die Lasten der Inflation, die Vorbereitungen auf den Corona-Herbst und womöglich um die neuen Pläne der Ampel-Koalition zum Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Scholz bei Regierungsbefragung im Bundestag: Merz‘ CDU dürfte Kanzler attackieren - und beschwert sich vorab

Oppositionsführer Friedrich Merz dürfte in seiner Replik auf den Kanzler einmal mehr nicht mit Kritik sparen. Scholz habe politische Führung vermissen lassen und sei „jede Antwort schuldig geblieben“, hatte der CDU-Chef zuletzt etwa mit Blick auf die „Konzertierte Aktion“ der Bundesregierung gerügt. Bei einer Regierungserklärung Scholz‘ im Mai hatte Merz dem SPD-Kanzler vorgeworfen, in seiner Krisenkommunikation ein „Spiel“ mit der deutschen Öffentlichkeit zu spielen.

Die Unionsfraktion zeigte sich am Mittwoch auch über die Regeln der Kanzlerbefragung verstimmt. Sie vermisst die Möglichkeit für Nachfragen bei Erkundigungen der anderen Fraktionen, wie sie bei Ministerbefragungen möglich sind. Der Union stehe deshalb nur die gleiche Zahl an Fragen zu wie den kleinen Fraktionen, bemängelte ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Hendrik Hoppenstedt (CDU). „Offensichtlich will die Ampel-Mehrheit den Bundeskanzler vor unliebsamen Nachfragen der mit Abstand größten Oppositionsfraktion schützen“, argwöhnte er im Gespräch mit der dpa.

Scholz-Befragung im Bundestag: Umfrage zeigt Kanzlersympathien

Das Meinungsbild in der Bevölkerung scheint vor dem Scholz-Termin ambivalent: Einerseits hatte etwa in einer Forsa-Erhebung für RTL und ntv die Union in der Sonntagsfrage deutlichen Vorsprung vor Grünen und SPD. Andererseits liegen die Sympathien in der Kanzlerfrage offenbar eindeutig bei Scholz: 43 Prozent der Befragten würden bei einer Direktwahl ihr Kreuz bei Scholz machen, nur 17 bei Merz. (fn)