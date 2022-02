Scholz lädt Macron und Duda zum Gespräch ein – Hauptthema des Treffens Russland-Ukraine-Krise

Teilen

Das Gespräch der Regierungschefs findet im Bundeskanzleramt statt © Michael Sohn / dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht am Dienstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda über die Russland-Ukraine-Krise.

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht am Dienstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda über die Russland-Ukraine-Krise. Scholz habe zu dem Treffen im Rahmen des «Weimarer Dreiecks» eingeladen, kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag an.

Das Gespräch soll an diesem Dienstagabend im Bundeskanzleramt in Berlin stattfinden. «Im Mittelpunkt der gemeinsamen Unterredung wird die Lage in und um die Ukraine stehen», erklärte Hoffmann. Das sogenannte Weimarer Dreieck ist ein Forum, in dem sich Deutschland, Frankreich und Polen seit 30 Jahren zu grenzüberschreitenden und europapolitischen Fragen abstimmen. (dpa)