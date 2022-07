Scholz wird bei Bürgerdialog zu Lindner-Hochzeit deutlich - Eine andere Frage war für ihn ein No-Go

Teilen

Kanzler Olaf Scholz (SPD) stellte sich beim Strandsalon in Lübeck den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. © Christian Charisius/dpa

Als unangemessen wurde Christian Lindners Hochzeit mit Franca Lehfeldt kritisiert - auch beim Bürgerdialog mit Olaf Scholz in Lübeck. Der Kanzler bezog Position.

Lübeck - Kanzler Olaf Scholz (SPD) stand am Montagabend (11. Juli) in Lübeck ausgewählten Bürgern Rede und Antwort. Es war die Auftaktveranstaltung einer ganzen Reihe von geplanten Bürgergesprächen. In Lübeck waren 155 Menschen eingeladen, ausgewählt von einer Lokalzeitung.

Scholz bekam dabei hautnah mit, welche Sorgen die Menschen plagen: Der Fachkräftemangel bei der Kinderbetreuung war genauso Thema wie die Unpünktlichkeit der Bahn und die Sicherheit der Renten. Doch mehrfach wurde Scholz auch auf die Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Wochenende auf Sylt angesprochen - unter anderem mit dem Hinweis versehen, dass solch eine pompöse Feier angesichts der momentanen Krisen deplatziert sei.

Scholz bei Bürgerdialog in Lübeck: Kanzler äußert sich zur Lindern-Hochzeit

Scholz‘ Kommentar zur Lindner-Hochzeit „Das schönste im Leben ist die Liebe. Und wenn zwei sich finden und heiraten wollen, sollte man ihnen nicht allzu viel reinreden. Und ich glaube, das gilt auch in diesen Zeiten.“ Auch Scholz war mit seiner Frau Britta Ernst bei der Hochzeit zu Gast - genauso wie etliche andere Polit-Promis. CDU-Chef Friedrich Merz flog sogar eigenhändig mit seinem Privatflieger zur Sause.

Die Hochzeit von Lindner mit der Journalistin Franca Lehfeldt wurde auch wegen der hohen Staatsausgaben kritisiert. Unverständnis gab es außerdem dafür, dass das Paar in einer Kirche heiratete, obwohl beide ausgetreten sind.

Die schönsten Bilder der Hochzeit von Christian Lindner und Franca Lehfeldt auf Sylt Fotostrecke ansehen

Scholz bei Bürgerdialog in Lübeck: Eine Frage ist für ihn ein No-Go

Zu einer Frage beim Bürgerdialog in Lübeck wollte sich der Kanzler dagegen überhaupt nicht äußern - sie betraf nämlich seine nächsten Angehörigen. Eine Frau, die angab, Mitarbeiterin der Uniklinik zu sein, die von Scholz‘ Bruder geleitet wird, beschwerte sich, dass dieser die Parkgebühren für die Mitarbeiter erhöht habe.

„Naja, schönen Dank für die Frage“, antwortete Scholz. „Jetzt muss ich sie aber ein bisschen enttäuschen.“ Zu den Dingen, die er mit seinen beiden Brüdern verabredet habe, gehöre, dass sie sich zu dem, „was die anderen beruflich so machen, wechselseitig nicht äußern“.

Scholz hat zwei Brüder - Kommentare in Öffentlichkeit sind Tabu

Der 64-jährige Olaf Scholz hat zwei Brüder, Jens und Ingo. Jens Scholz arbeitet als Vorstandschef des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Ingo Scholz ist Berichten zufolge IT-Unternehmer in Hamburg.

Den Fragen von Bürgern stellte sich Kanzler Olaf Scholz kürzlich auch bei Maybrit Illner. Doch viel hat der Kanzler nicht zu bieten. Am Ende gab es lange Gesichter, und sogar Rufe nach Robert Habeck wurden laut. (AFP/dpa)