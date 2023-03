Scholz und Netanjahu besuchen Holocaust-Gedenkstätte in Grunewald

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r.) und der israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald in Berlin.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu besuchten am Donnerstag das Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald in Berlin.

Berlin - Die beiden Regierungschefs besuchten am Donnerstag das Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald in Berlin, von wo aus 1941 und 1942 etwa 10 000 Juden mit Zügen der Reichsbahn in Arbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis gebracht wurden. Anschließend sind ein gemeinsames Mittagessen und eine Pressekonferenz im Kanzleramt geplant. Später wird Netanjahu noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue treffen. Mehr als 3000 Polizisten werden Netanjahus Besuch in Berlin absichern, der von mehreren Demonstrationen begleitet wird.

Protestiert wird unter anderem gegen eine Justizreform, die Netanjahus rechts-religiöse Regierung im Schnellverfahren durchsetzen will. Mit Spannung wird erwartet, wie Scholz bei dem Besuch mit den umstrittenen Plänen umgehen wird. Sie soll dem israelischen Parlament ermöglichen, Entscheidungen des höchsten Gerichts aufzuheben. Kritiker sehen dadurch die Gewaltenteilung in Gefahr.

Beck: Scholz sollte vor Netanjahu kein Blatt vor den Mund nehmen

Israel-Experte Volker Beck hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zur Rücknahme seiner umstrittenen Justizreform zu drängen. Er hoffe, dass Scholz «kein Blatt vor den Mund» nehme, sagte der frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen und heutige Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft am Donnerstag im rbb24 Inforadio.

«Man muss Herrn Netanjahu deutlich machen, dass er den Interessen des Landes schadet, und dass das nicht einfach vorbei gehen wird», sagte Beck. Er verwies auf die massiven Proteste in Israel gegen die Justizreform. Zuletzt seien dort 500 000 Menschen auf den Straßen gewesen. Kritiker werfen der Regierung vor, die unabhängige Justiz des Landes gezielt schwächen zu wollen und damit faktisch die demokratische Gewaltenteilung aufzuheben.

Beck fügte hinzu: «Israel ist trotz 75 Jahren Stresstest im Kriegszustand und immer wieder anti-israelischem Terror ausgeliefert, eine Demokratie und ein Rechtsstaat geblieben, und es wäre wirklich sehr bedauerlich, wenn man Israel in Zukunft in einer Reihe mit Ländern wie Ungarn oder Polen nennen müsste. »Netanjahu führt an diesem Donnerstag politische Gespräche in Berlin, unter anderem mit Scholz. Auch in der Hauptstadt sind mehrere Demonstrationen angekündigt, unter anderem gegen die Justizreform, aber auch gegen «Israels Besatzungspolitik». (dpa)