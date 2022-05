Scholz: Putins Narrativ muss widerlegt werden

Teilen

Olaf Scholz spricht sich gegen Putins Narrativ aus, die Schuldigen der Hungerkrise wären die westlichen Unterstützer der Ukraine © IMAGO/Zheng Huansong

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht große Wichtigkeit darin, das im Zusammenhang mit der drohenden Hungerkrise herrschende Narratur Putins zu widerlegen.

Stuttgart - «Der hat ja eine Formulierung dafür gefunden. Er spricht immer von uns als dem globalen Westen», sagte Scholz am Freitag beim Katholikentag in Stuttgart. Damit meine Putin seine Feinde, gegen die er sich mit allen anderen Ländern verbünden wolle. «Die Hungerkrise, die sein Krieg, den er angezettelt hat, auslöst, versucht er dann gleichzeitig denjenigen, die der Ukraine beistehen, in die Schuhe zu schieben», sagte Scholz. Es sei deshalb wichtig, den Ländern des globalen Südens auf Augenhöhe entgegenzutreten.

Aktivist will bei Rede von Kanzler Scholz die Bühne stürmen

Ein Aktivist hat am Freitag bei einem Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz beim Katholikentag in Stuttgart versucht, die Bühne zu stürmen. Er wurde daran jedoch von Sicherheitskräften gehindert und weggeführt. Ein anderer Aktivist rief laut «Schwachsinn», als Scholz gerade über den Ausstieg aus der Kohleverstromung sprach und die Arbeitsplätze, die dadurch im Tagebau verloren gingen. Scholz kommentierte die Aktion spöttisch mit den Worten, er erlebe das «von immer den gleichen Leuten» nicht zum ersten Mal, es sei ein «schauspielerisch geübter Auftritt». Das sei keine Diskussion, «sondern es ist der Versuch, Veranstaltungen für seine eigenen Zwecke zu manipulieren». Scholz bekam dafür stürmischen Applaus. (dpa)