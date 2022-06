EU, Nato, G7 – und der Ukraine-Krieg: Scholz erklärt sich heute im Bundestag

News-Ticker

Wichtige internationale Gipfeltreffen stehen kurz bevor. Hauptthema: der Ukraine-Krieg. Mit welcher Haltung geht Deutschland in die Treffen? News-Ticker zu Kanzler Scholz‘ Regierungserklärung.

Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz (SDP) : Im Fokus steht der Ukraine-Konflikt.

: Im Fokus steht der Ukraine-Konflikt. Ampel-Kritik aus der Union : Johann Wadephul (CDU) fordert mehr Führung Deutschlands.

: Johann Wadephul (CDU) fordert mehr Führung Deutschlands. Gipfel im Juni 2022 : EU, Nato, G7 in Elmau - der Terminplan.

: EU, Nato, G7 in Elmau - der Terminplan. Dieser News-Ticker zu Scholz‘ Regierungserklärung wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Viele hochrangige Treffen, ein zentrales Thema: der eskalierte Ukraine-Konflikt. Kanzler Olaf Scholz will ab 15 Uhr vor dem Bundestag erklären, mit welcher Haltung er in die Gespräche geht. Sowohl beim EU-Gipfel, dem Nato-Gipfel und bei G7 in Elmau stehen der Ukraine-Krieg und seine Folgen im Mittelpunkt.

Die Unionsfraktion aus CDU/CSU wirft der regierenden Ampel-Koalition seit Wochen vor, bei Waffenlieferungen an Kiew zu zögerlich zu sein. Schon vor Scholz muss Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) dem Bundestag in einer Regierungsbefragung ab 13 Uhr Rede und Antwort stehen.

Scholz-Regierungserklärung: Wadephul fordert Waffenlieferungen

Unions-Fraktionvize Johann Wadephul (CDU) zum Beispiel fordert vor Scholz‘ Regierungserklärung mehr Führung in der internationalen Politik. Mit seiner Vorgängerin Angela Merkel (CDU) sei „Deutschland Führerin der freien Welt“ gewesen, sagte er im ARD-„Morgenmagazin“. „Da ist für Scholz noch Luft nach oben.“

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg begrüßte Wadephul Scholz‘ Kiew-Reise, forderte zugleich aber mehr Waffenlieferungen. Hier ein Merkur-Kommentar zu Scholz‘ Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensyj.

„Die Ukraine ist in einer wirklich dramatischen militärischen Situation“, sagte Wadephul weiter. Um das Land überhaupt in eine Verhandlungsposition gegenüber Russland zu bringen, müsse Kiew in die Lage versetzt werden, sich militärisch zu wehren.

Nach Scholz‘ Regierungserklärung folgt Gipfel-Marathon im Ukraine-Krieg: die Termine im Juni 2022

Beim EU-Gipfel ab dem 23. Juni geht es insbesondere um die Entscheidung über den Status der Ukraine sowie Moldaus als EU-Beitrittskandidaten. Der sich ab dem 26. Juni anschließende G7-Gipfel mit den USA und anderen großen Industrieländern befasst sich gleichfalls mit der Hilfe für die Ukraine sowie mit der Klimapolitik.

Beim Nato-Gipfel ab dem 29. Juni steht dann die Stärkung der Allianz an der Ostflanke sowie die derzeit durch die Türkei blockierte Aufnahme von Finnland und Schweden auf der Tagesordnung. (AFP/dpa/frs)