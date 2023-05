Scholz reist am Freitag zu eintägigem Besuch nach Estland

Olaf Scholz © IMAGO

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Freitag die estnische Hauptstadt Tallinn.

Berlin in Deutschland - Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin mitteilte, ist dort ein bilaterales Gespräch mit Ministerpräsidentin Kaja Kallas vorgesehen. Im Anschluss will Scholz demnach an einem Treffen der baltischen Staaten teilnehmen, zu dem auch Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda und Lettland Ministerpräsident Krisjanis Karins nach Estland kommen.

„Im Mittelpunkt der Gespräche werden die Außen- und Sicherheitspolitik, der im Juli bevorstehende NATO-Gipfel in Vilnius sowie EU- und energiepolitische Fragen stehen“, sagte Hebestreit weiter. Eine Rolle spielen dürften somit auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen sicherheitspolitische Auswirkungen.



Deutschland beteiligt sich ebenso wie auch weitere Nato-Staaten am militärischen Schutz der baltischen Staaten, die sich durch Russland ebenfalls bedroht sehen. In Litauen sind dafür deutsche Soldaten stationiert. bk/cha