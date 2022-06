Scholz reist nach Litauen

Teilen

Olaf Scholz besucht kommende Woche Litauens Präsidenten Gitanas Nauseda © IMAGO / NurPhoto

Kommende Woche besucht der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nach Aussagen des Staatspräsidenten Gitanas Nauseda Litauen.

Vilnius - «Der deutsche Bundeskanzler wird uns nächste Woche besuchen», sagte Nauseda am Donnerstag der Agentur BNS zufolge vor Journalisten in Rudninkai. Demnach wollen Scholz und er Deutschlands Pläne besprechen, die Militärpräsenz in Litauen zu verstärken. Nähere Angaben machte der Staatschef nicht.

Die Bundeswehr führt in Litauen auf dem Militärstützpunkt Rukla seit 2017 eine Nato-Einheit zur Abschreckung Russland. Der multinationale Verband wurde vor dem Hintergrund der russischen Aggression gegen die Ukraine schon vor Kriegsbeginn mit zusätzlichen Kräften aus Deutschland, Norwegen und anderen Staaten von rund 1200 auf etwa 1600 Truppen verstärkt. Mit derzeit gut 1000 Soldatinnen und Soldaten stellt die Bundeswehr das größte Kontingent.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und Russlands Verbündeten Belarus. Der Baltenstaat ist wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine um seine Sicherheit besorgt. (dpa)