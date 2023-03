Scholz über Koalitionsbeschlüsse: «Jetzt kommt Tempo in Deutschland»

Scholz spricht von Tempo und Modernisierung: Die Koalitionsbeschlüsse sollen Änderungen bedingen © Felix Zahn / IMAGO

Bundeskanzler Olaf Scholz ist mit den Beschlüssen des Koalitionsausschusses zufrieden.

Berlin - Er sprach am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag von «Tempo», «Modernisierung» und «Beschleunigung». Scholz zählte verschiedene geplante Maßnahmen im Infrakstruktur- oder Verkehrsbereich auf. Bei Gebäuden werde es «pragmatische» und «sehr zugewandte Lösungen» geben, damit das Land klimaneutral werde. Niemand werde mit seinen Problemen alleine gelassen, sagte Scholz. «Aber, das ist der Unterschied zu früher: Es wird Tempo geben, Beschleunigung, und diese Aufgaben werden alle zielgerichtet verfolgt. Der Stillstand der letzten Jahrzehnte, den wir konservativer Politik zu verdanken haben, ist endgültig beendet. Jetzt kommt Tempo in Deutschland.»

Scholz spricht sich für behutsame Reform des Waffenrechts aus

«Wir haben vor, das Waffenrecht so streng zu fassen, dass es den Anforderungen an die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger entspricht», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag. «Das muss eine behutsame Reform sein», es gebe in dem Bereich bereits sehr viele Regeln, die auch umgesetzt werden müssten. «In diesem Spannungsfeld werden wir sehr kurzfristig einen Vorschlag machen», sagte Scholz.

Die Diskussion um eine Verschärfung des Waffenrechts war nach einem Schuss auf einen Polizisten bei Durchsuchungen im «Reichsbürger»-Milieu wieder lauter geworden. Bei Anzeichen für eine Gefährlichkeit dürfe eine Waffenerlaubnis gar nicht erst erteilt oder sie müsse rechtzeitig entzogen werden, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gefordert. Scholz betonte, es gehe nicht nur um neue Anforderungen, sondern man müsse es auch hinbekommen, dass die bestehenden Vorschriften besser beachtet würden.