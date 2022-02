Letzte Hoffnung Deutschland? Scholz soll Putin von Ukraine-Invasion abbringen - mit Merkels Hilfe

Für seinen Besuch in Moskau holte sich Bundeskanzler Scholz Rat bei seiner Vorgängerin. © Frederic Kern/ Imago

In der Ukraine-Krise könnte die Lage schon bald eskalieren. Bundeskanzler Olaf Scholz reist deshalb nach Kiew und Moskau, um zu deeskalieren.

Kiew/Moskau - Es wird vermutlich das heikelste Gespräch seiner bisherigen Amtszeit: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist ab Montag nach Kiew und Moskau, um in der Ukraine-Krise zu deeskalieren. Zunächst empfängt ihn am Montag (14. Februar) der ukrainische Präsident­ Wolodymyr ­Selenskyj. Danach geht es weiter zu Kreml-Chef Wladimir Putin.

Ukraine-Krise: Scholz zeigt Solidarität mit Ukraine - Bundesregierung sichert Unterstützung zu

Beim Termin in der Ukraine geht es auch darum, Solidarität zu demonstrieren. Scholz forderte Russland am Sonntag zur Deeskalation des Ukraine-Konflikts auf. Sollte es zu einer Invasion kommen, drohten Russland Sanktionen, bekräftigte der Kanzler vor Reportern.

Bereits vor der Reise stellte die Bundesregierung der Ukraine weitere Rüstungshilfen in Aussicht - allerdings unterhalb der Schwelle tödlicher Waffen. Auf der von der Ukraine vorgelegten Wunschliste für militärische Ausrüstung sei „das eine oder andere“, „was man sich genauer anschauen kann“, hieß es am Sonntag aus deutschen Regierungskreisen.

Das werde nun geprüft. Es gehe dabei neben der politischen Entscheidung auch um die tatsächlichen Verfügbarkeit dieses Materials, das von der Bundeswehr auch selbst gebraucht werde. Beim Antrittsbesuch des Kanzlers in Kiew sei allerdings noch keine Zusage zu erwarten. Anders sieht es mit weiterer Wirtschaftshilfe aus: Hier wurden laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits Zugeständnisse angedeutet. Der Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine hat die Bundesregierung allerdings eine klare Absage erteilt - zum Unverständnis einiger ukrainischer Politiker.

Olaf Scholz trifft Putin: „Krieg in Europa verhindern“

Am Dienstag geht es für Scholz weiter nach Russland. Dass der Kanzler zuerst Selenskyj einen Besuch abstattet sehen viele als diplomatisches Symbol. Auf sein Gespräch mit Putin habe sich der Regierungschef umfassend vorbereitet: Wie die Bild-Zeitung berichtet, holte er sich unter anderem Rat bei seiner Vorgängerin Angela Merkel. Ziel seines Besuches ist es, „Krieg in Europa zu verhindern“, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag twitterte.

Der Druck auf Olaf Scholz ist groß: Er könnte möglicherweise der letzte westliche Regierungschef sein, der Putin von einem Einmarsch in die Ukraine abhalten könnte. Laut Prognosen des US-Regierung könnte ein möglicher Einmarsch russischer Truppen bereits am Mittwoch (16. Februar) erfolgen. Ob Scholz es schafft, Putin von mutmaßlichen Angriffsplänen abzubringen? Gespräche zwischen Putin und Frankreichs Präsident Macron am vergangenen Dienstag (8. Februar) erzielten bereits einen Teil-Erfolg.

Ukraine-Konflikt: Russland fürchtet Sanktionen nicht

Doch der Kanzler hat ein Druckmittel: Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Zu einer Sanktionierung durch Deutschland fehlen Scholz allerdings die Möglichkeiten: Nach Artikel 29 des Vertrages über die Europäische Union (EUV) können Sanktionen gegen Drittstaaten nur nach einstimmiger Entscheidung verhängt werden. Einzige Ausnahme: Die Sicherheit der Bundesrepublik selbst ist gefährdet.

Wie der russischer Botschafter in Schweden am Samstagabend erklärte, fürchte Moskau westliche Sanktionen ohnehin nicht. Mit Blick auf drohende Sanktionen sagte der russische Botschafter Viktor Tatarinzew in einem Interview mit der Zeitung Aftonbladet: „Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber wir scheißen auf Ihre ganzen Sanktionen.“ Russland sei bereits mit vielen Sanktionen belegt, die „gewissermaßen eine positive Wirkung auf unsere Wirtschaft und Landwirtschaft hatten“, sagte Tatarinzew. Russland sei inzwischen autarker. Neue Sanktionen seien nichts Positives, aber sie seien auch nicht so schlimm, wie der Westen behaupte. (sf/dpa/AFP)