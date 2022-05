Kurz vor Scholz‘ Rede zum Weltkriegsende-Jahrestag: Selenskyj wirft Putin „Neuauflage des Nazismus“ vor

Kanzler Olaf Scholz (SPD) © Christian Spicker/Imago

Vor 77 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Das Gedenken an dessen Opfer wird an diesem 8. Mai vom Ukraine-Krieg geprägt. Die Stimmung vor den Feierlichkeiten ist angespannt.

Berlin - In vielen Ländern wird an diesem 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Überschattet werden die Feierlichkeiten vom eskalierten Ukraine-Konflikt. Nicht nur Kiew fürchtet spezielle Pläne von Kreml-Machthaber Wladimir Putin an diesem Gedenktag. Auch der CIA-Geheimdienst urteilt über die Lage.

Putin versucht, die Erinnerung für seine Expansionsziele zu missbrauchen. Deutschland unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) steht nun vor der Aufgabe, die viel beschworene Verpflichtung des „Nie wieder!“ gegenüber den um Leben und Freiheit kämpfenden Ukrainern einzulösen, ohne an diesem wichtigen Gedenktag die Befreierrolle des heutigen Aggressors Russland zu schmälern.

Scholz will dazu eine Fernsehansprache halten. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) ist aktuell zu den Gedenkveranstaltungen in Kiew. Dabei spricht sie womöglich auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Scholz-Rede 77 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg - Selenskyj sendet Videobotschaft

Selenskyj hat unterdessen Parallelen zwischen dem deutschen Überfall im Zweiten Weltkrieg und der jetzigen russischen Invasion gezogen. „In der Ukraine haben sie eine blutige Neuauflage des Nazismus organisiert“, sagte er an diesem Sonntag (8. Mai) in einem Schwarzweiß-Video. Es wurde vor den Trümmern eines Wohnhauses in dem Kiewer Vorort Borodjanka aufgenommen.

„Eine fanatische Imitation des Regimes, seiner Ideen, Handlungen, Worte und Symbole. Eine verrückte detailgetreue Wiedergabe seiner Bestialitäten und Alibis, die diesem Bösen angeblich ein heiliges Ziel geben“, fuhr Selenskyj fort.

Scholz mit TV-Rede am Jahrestag des Weltkriegsendes - Putin plant Militärparade in Moskau

Vor Bas war am 3. Mai bereits der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Kiew gewesen. In den kommenden Tagen ist zudem eine Reise von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) geplant.

Das Verhältnis zwischen Berlin und Kiew war in den vergangenen Wochen extrem angespannt gewesen, wegen einer Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die Ukraine. In Berlin wurde dies als Affront gewertet. Die Irritationen wurden laut Bundespräsidialamt bei einem Telefonat Steinmeiers und Selenskyjs am 5. Mai aber ausgeräumt.

Putin will am Montag (9. Mai), dem russischen „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland, bei der traditionellen großen Militärparade in Moskau sprechen. Erwartet wird, dass er dabei die weitere Richtung für den Krieg gegen die Ukraine vorgibt. (dpa/AFP/frs)