„Eingeständnis der Schwäche“: Scholz kassiert international heftige Kritik - nun folgt die Reifeprüfung

Von: Richard Strobl

Teilen

Olaf Scholz gerät wegen seiner bisherigen Haltung im Ukraine-Konflikt zunehmend in die Kritik © Bernd von Jutrczenka/dpa

Olaf Scholz schaltet sich in die Ukraine-Krise ein. Doch für seine bisherige Haltung hagelt es internationale Kritik. Die nächsten Wochen werden für den Kanzler entscheidend.

Berlin - Lange hatte sich Kanzler Olaf Scholz in der Ukraine-Krise eher zurückgehalten, abgewartet. Nun schaltet sich der Merkel-Nachfolger doch ein und hat in den kommenden zwei Wochen entscheidende Gespräche vor sich. Dennoch geraten er und die deutsche Politik international teils heftig in die Kritik.

Dazu trägt auch Ex-SPD-Kanzler Gerhard Schröder bei. Inmitten der Ukraine-Krise um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine strebt Schröder nach einem weiteren Posten in der russischen Energiewirtschaft. Der Staatskonzern Gazprom nominierte den mit Kreml-Chef Wladimir Putin befreundeten Altkanzler als Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Scholz‘ Haltung im Ukraine-Konflikt: Ein Satz wird ihm als „Eingeständnis der Schwäche“ ausgelegt

Schon am Mittwoch hatte sich Scholz angesichts der Schröder-Querelen im ZDF zu dem Satz verleiten lassen: „Wenn ich die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland richtig verstehe, gibt es nur einen Bundeskanzler, und das bin ich.“

„Allein dass dieser Satz ausgesprochen wurde, wirkt schon wie ein Eingeständnis der Schwäche“, kommentiert nun die italienische Zeitung Corriere della Sera am Samstag, die zudem anmerkt, dass Scholz bislang „eher abseits“ des Ukraine-Konflikts gestanden habe. Damit reiht sich das Blatt ein in internationale Kritik am deutschen Kanzler. Besonders US-Medien hatten Scholz zuletzt hart angegangen.

Die New York Times etwa bemängelte das deutsche Nichtstun und nannte Scholz‘ Haltung ein „heilloses Durcheinander“. Bloomberg News nannte den Kanzler gar das „schwächste Glied“ in der Krise um die Ukraine.

Doch nicht nur die Medien haben Scholz ins Visier genommen. Auch Politiker schießen mittlerweile offen gegen den SPD-Kanzler und seine Haltung.

Ukraine-Konflikt: Deutliche Kritik an Scholz durch Erdogan und die USA

Die Kritik aus der Ukraine angesichts bislang abgewiesener Waffenlieferungen seitens Deutschlands, mag da weniger verwundern. Doch nun schießen auch die USA gegen Scholz‘ Kurs. Vor dem Kanzler-Antrittsbesuch in Washington am Montag hat US-Senator Jim Risch die Bundesregierung aufgefordert, ihren Kurs im Ukraine-Konflikt zu überdenken. „Eine großangelegte russische Invasion der Ukraine wird dramatische Auswirkungen auf ganz Europa haben - auch auf Deutschland“. „Ich bin mir zwar der langjährigen deutschen Politik in Bezug auf Waffenlieferungen bewusst, aber die Situation in der Ukraine, und darüber besteht Einstimmigkeit bei den Nato-Verbündeten, ist so einzigartig, dass Deutschland seine Haltung überdenken sollte.“

Risch bezog sich auf die Weigerung der Bundesregierung, Waffen an die Ukraine zu liefern. Der Senator forderte zugleich Konsequenzen für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2. „Wir haben sicherlich von der deutschen Regierung gehört, dass Nord Stream 2 ein Ziel von Sanktionen sein könnte“, sagte Risch. „Wenn das stimmt, ist das schön und gut. Aber mir reicht das nicht. Als Russland 2014 auf der Krim einmarschierte, haben wir ähnliche Beteuerungen gehört, aber einige Monate später hat Deutschland das Projekt wieder vorangetrieben.“

Und auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf nach seinem Kiew-Besuch dem Westen allgemein mangelnde Führung in dem Konflikt vor. Ohne den Namen Scholz zu nennen, traf er deutlich den Kanzler, als er sagte: „Früher kam Merkel an und hielt den Schlüssel zur Lösung des Problems in der Hand. So eine Führungsfigur gibt es im Moment nicht“.

Scholz tritt in Ukraine-Konflikt in Aktion - straffer Zeitplan

Ein vergifteter Rat kam dann auch von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er empfahl Scholz, sich bei Angela Merkel Rat für den Umgang mit Wladimir Putin einzuholen.

Nun tritt Scholz allerdings in Aktion und hat sich einen straffen Zeitplan auferlegt:

Am Sonntag bricht Scholz zu seinem Antrittsbesuch nach Washington auf, wo er mit US-Präsident Joe Biden über die Ukraine-Krise beraten will.

bricht Scholz zu seinem Antrittsbesuch nach auf, wo er mit US-Präsident Joe Biden über die Ukraine-Krise beraten will. Am 14. Februar reist der Kanzler nach Kiew .

reist der Kanzler nach . Am 15. Februar ist Scholz zu Besuch in Russland. Nach Kreml-Angaben sind „substanzielle“ Gespräche mit Wladimir Putin geplant.

Unterdessen tritt in Europa mehr und mehr der französische Premier Emmanuel Macron als starker Mann in der Ukraine-Krise auf. Er telefonierte nach Angaben des Tagesspiegel allein in den vergangenen Tagen dreimal mit Putin. Zudem besucht Macron Russlands Machthaber am Montag - dann also, wenn Scholz in Washington weilt.

Mit koordinierten Aktionen könnten Scholz und Macron in den kommenden Woche also einiges bewegen. Zumal Macron am Dienstag den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj trifft. Geplant ist zudem, dass Polens Präsident Duda und Macron anschließend nach Berlin kommen.

Während Scholz in den USA ist, setzt zudem Außenministerin Annalena Baerbock ihre Bemühungen im Ukraine-Konflikt fort. Sie reist erneut in die Ukraine und trifft Staatschef Selenskyi am Montag in Kiew. Am Dienstag wird sie dann in das Konfliktgebiet Donbass reisen, um sie ein Bild der Lage Vorort zu machen.

Erst danach reist Scholz zu Putin. Nach aktuellem Stand handelt es sich bei dem Treffen also um das Finale der politischen Gespräche zur Ukraine-Situation. Für ihn könnte die Reise nach Moskau somit zur internationalen Reifeprüfung werden. (rjs mit dpa und AFP)