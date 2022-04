Ukraine-Verhandlungen: Putin wütet erneut gegen den Westen - Biden: „Er scheint sich selbst zu isolieren“

Von: Christina Denk

Putin wirft dem Westen vor, Gründe für Sanktionen bewusst zu konstruieren. News-Ticker zu den Ukraine-Verhandlungen.

Ukraine-Konflikt : Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sollen wohl am Freitag fortgesetzt werden.

: Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sollen wohl am Freitag fortgesetzt werden. Putin wirft dem Westen vor, Vorwände für neue Sanktionen zu konstruieren (siehe Erstmeldung).

Joe Biden sieht Anzeichen, dass Putin sich selbst isoliert - und Berater unter Hausarrest stellt(siehe Update vom 31. März, 21.50 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den Ukraine-Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 31. März, 22.58 Uhr: Russland hat sich offen gezeigt für eine mögliche Einverleibung der von der Südkaukasusrepublik Georgien abtrünnigen Konfliktregion Südossetien. Es gehe hier um eine selbstbestimmte Entscheidung des Volkes von Südossetien, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge. „Wir verhalten uns dazu mit Wertschätzung.“

Peskow äußerte sich mit Blick auf einen Vorschlag des südossetischen Anführers Anatoli Bibilow, der ein Referendum vorgeschlagen hatte über einen Beitritt zu Russland. Die Südosseten sehen sich als ein Volk mit den Menschen in der russischen Teilrepublik Nordossetien. Bibilow hatte im russischen Staatsfernsehen gesagt, er könne sich eine Vereinigung mit Nordossetien vorstellen. Die frühere Sowjetrepublik hatte 2008 nach einem kurzen Krieg mit Russland die Kontrolle über Südossetien verloren - sowie über die Schwarzmeer-Region Abchasien, die keinen Beitritt zu Russland plant.

In Georgien am Schwarzen Meer sprachen mehrere Politiker von einer Provokation.

Ukraine-Verhandlungen: Biden über Putin: „Er scheint sich selbst zu isolieren“

Update vom 31. März, 21.50 Uhr: Nach Einschätzung der US-Regierung hat Wladimir Putin im Ukraine-Krieg womöglich einige seiner Berater von ihren Aufgaben entbunden und sich selber isoliert. „Es gibt Anzeichen dafür, dass er einige seiner Berater entlassen oder unter Hausarrest gestellt hat“, sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Es gebe aber „nicht so viele handfeste Beweise“.

Es gibt eine Menge Spekulationen. Aber er (Putin) scheint - ich sage das nicht mit Gewissheit - er scheint sich selbst zu isolieren.

Auf die Frage, ob Putin von seinen Beratern falsch informiert werde, antwortete Biden: „Es gibt eine Menge Spekulationen. Aber er scheint - ich sage das nicht mit Gewissheit - er scheint sich selbst zu isolieren.“ Das Weiße Haus hatte am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdienstinformationen berichtet, dass Putin nicht richtig über die Lage informiert werde*. Der Kreml wies das am Donnerstag zurück.

Im Ukraine-Krieg glaubt US-Präsident Joe Biden, dass Kreml-Chef Wladimir Putin sich selbst isoliert. © Jim Watson, Grigory Dukro/AFP

Ukraine-Verhandlungen: Wladimir Klitschko in Deutschland - „Wir brauchen Waffen, um uns zu verteidigen“

Update vom 31. März, 21.30 Uhr: Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, hat am Donnerstag in Berlin um mehr deutsche Unterstützung für die Ukraine geworben. Er traf unter anderem mit Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck zusammen. „Wir brauchen Unterstützung, mit Taten, nicht mit Worten“, sagte Klitschko anschließend dem Sender Bild Live.

Wladimir Klitschko: „Wir brauchen finanzielle Unterstützung, wir brauchen humanitäre Unterstützung. Manche Städte haben keinen Strom, keine Lebensmittel, keine medizinische Versorgung.“ Gleichzeitig gelte: „Wir brauchen Waffen, um uns zu verteidigen.“

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj kritisiert Belgien wegen Diamant-Handel mit Russland

Update vom 31. März, 19.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* hat Belgien Vorwürfe wegen des anhaltenden Handels mit Diamanten aus Russland gemacht. Die Verteidiger der belagerten Stadt Mariupol kämpften für die Freiheit und gegen die Tyrannei, sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Video-Rede im belgischen Parlament. Im Gegensatz dazu gebe es diejenigen, die sich so sehr an die Freiheit gewöhnt hätten, dass sie nicht einmal merken wollten, was der Kampf dafür wert sei. Das sei „die Welt derer, die glauben, dass russische Diamanten zum Beispiel in Antwerpen wichtiger sind als der Krieg in Osteuropa.“

Die Welt derer, die glauben, dass russische Diamanten zum Beispiel in Antwerpen wichtiger sind als der Krieg in Osteuropa.

Die flämische Hafenstadt Antwerpen gilt seit dem 16. Jahrhundert als Diamantenzentrum der Welt. Die Europäische Union hatte mit ihrem vierten Sanktionspaket Mitte März zwar den Diamanten-Export nach Russland verboten. Doch der für Antwerpen wichtige Import russischer Rohdiamanten ist weiter möglich. Premierminister Alexander De Croo hat zuletzt stets betont, sein Land werde weitere Maßnahmen mit Blick auf Diamanten nicht blockieren. Anders als etwa Großbritannien hat die EU russischen Schiffen bislang zudem kein Einlaufverbot für die hiesigen Häfen erteilt. Als Grund dafür gilt Widerstand aus Ländern wie Belgien und den Niederlanden.

Ukraine-Verhandlungen: Putin wütet mit neuen Vorwürfen gegen den Westen - „Tanzen nicht nach Pfeife anderer“

Erstmeldung vom 31. März: Moskau - Unter anderem die EU und die USA haben im Ukraine-Krieg* harte Sanktionen gegen Russland* verhängt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem Westen nun jedoch vorgeworfen, immer neue Vorwände für Sanktionen gegen sein Land zu suchen. Alle westlichen Sanktionen seien schon früher vorbereitet gewesen und wären „in jedem Fall“ umgesetzt worden, behauptete Putin am Donnerstag in Moskau.

Die Strafmaßnahmen richteten sich dagegen, „dass wir nicht nach der Pfeife anderer tanzen und unsere nationalen Interessen und traditionellen Werte nicht opfern“. Russland werde zwar kein „geschlossenes Land“. Aber eine Zusammenarbeit mit westlichen Unternehmen wie bisher werde es in nächster Zeit nicht mehr geben.

Wladimir Putin wirft dem Westen vor, Gründe für Sanktionen bewusst zu konstruieren. Putin hier bei einer Pressekonferenz Mitte Februar (Archivbild). © Kay Nietfeld/dpa

Ukraine-Verhandlungen: Russland verhängt Einreiseverbot für EU-Spitzenpolitiker

Am Donnerstag (31. März) legten Großbritannien und die USA in Sachen Sanktionen noch einmal nach. Die USA zielen dabei auf den Technologiesektor Russlands ab. Wie das US-Finanzministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, sind von den neuen Sanktionen 21 Unternehmen und 13 Einzelpersonen betroffen. Diese würden eine wichtige Rolle in Russlands „Kriegsmaschinerie“ spielen, erklärte das Finanzministerium.

Großbritannien verhängte Sanktionen gegen Russen, die der Regierung von Präsident Wladimir Putin* nahestehen. Im Fokus stehen dieses Mal Vertreter von Staatsmedien. Die jüngsten Sanktionen beträfen „schamlose Propagandisten, die Putins Fake News und Narrative verbreiten“, sagte die britische Außenministerin Liz Truss in London.

Russland hat im Gegenzug ein Einreiseverbot für EU-Spitzenpolitiker und -Abgeordnete angekündigt. „Die Beschränkungen gelten für die höchsten Vertreter der EU, einschließlich einer Reihe von EU-Kommissaren und Leitern von EU-Militärstrukturen, sowie für die große Mehrheit der Abgeordneten des EU-Parlaments, die eine antirussische Politik unterstützen“, erklärte das Außenministerium am Donnerstag in Moskau.

Stand der Ukraine-Verhandlungen: Gespräche sollen am Freitag fortgesetzt werden

Am Freitag sollen die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, dem ukrainischen Unterhändler David Arachamia zufolge, per Online-Schalte fortgesetzt werden. Zuletzt hatten Unterhändler am Dienstag in Istanbul in direkter Begegnung miteinander verhandelt. Ein Durchbruch konnte dabei nicht erzielt werden.

Norwegen hat sich ebenfalls mit diplomatischen Versuchen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs eingeschaltet. Ministerpräsident Jonas Gahr Støre telefonierte am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ukrainische Diplomaten verhandeln indes offenbar mit Polen, Lettland, Litauen und Estland über die Schließung der Grenze zu Belarus und Russland. Das berichtet der Kyiv Independent. Der russische Außenminister Lawrow ist nach einem Besuch in China nun in Indien eingetroffen. Indien bezeichnet sich im Ukraine-Krieg selbst als neutral. Alle militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.