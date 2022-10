Scholz weist Kritik aus EU zu Entlastungsmaßnahmen wegen Gaspreisen zurück

Scholz argumentiert mit der Solidarität gegenüber der deutschen Bürger © IMAGO/Jean MW

Wegen der drastischen Energiepreise in Deutschland hat Bundeskanzler milliardenschwere Entlastungmaßnahmen angekündigt: Die Kritik aus der Europäischen Union hat er erneut zurückgewiesen.

Brüssel - «Es ist ganz klar, dass Deutschland sehr solidarisch gehandelt hat», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. Deutschland unterstütze seine Bürger und seine Wirtschaft wie andere Länder auch. Es sei umgerechnet «genau das Gleiche was Frankreich macht, was Italien macht, was Spanien macht und viele andere Länder». Es sei deswegen eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit in Europa.

Die Bundesregierung hat ein 200 Milliarden Euro schweres Programm aufgelegt, um die hohen Gas- und Strompreise abzufedern. Viele EU-Staaten sehen darin eine Wettbewerbsverzerrung, weil sie sich ähnliche Programme nicht leisten können. Sie werfen Deutschland einen Alleingang vor. Bei der Frage nach einer Deckelung des Gaspreises gehört Deutschland zu einer Minderheit von Staaten, die dagegen sind. (dpa)