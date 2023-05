Scholz schimpft gegen Klima-Kleber: Aktionen der Letzten Generation sind „völlig bekloppt“

Von: Mark Stoffers

Bundeskanzler Scholz hat keine allzu positive Meinung von den Klima-Klebern.

Bei einem Besuch in einer Schule in Brandenburg hat Olaf Scholz klare Worte für die Klimaaktivisten. Der Bundeskanzler rügt Aktionen der Klima-Kleber deutlich.

München – Klimaaktivisten legen in Deutschland regelmäßig den Verkehr lahm, wollen mit ihren Aktionen auf den Klimawandel aufmerksam machen und Gruppen wie die „Letzte Generation“ sorgen damit regelmäßig für Unmut. Besonders Autofahrern reißt zuhauf der Geduldsfaden. Bisher hielt sich Bundeskanzler Olaf Scholz im öffentlichen Diskurs mit seinen Aussagen zu den Aktionen der Klima-Kleber zurück, doch nun übte selbst der Kanzler bei einem öffentlichen Auftritt deutliche Kritik an den Aktionen.

Der Grund war wohl eine erneute Protestaktion, bei der ein Klimaaktivist der „Letzten Generation“ in Karlsruhe auf das Gelände des Bundesverfassungsgerichts gelaufen war. Das Kuriose an der Aktion: Der Aktivist trug eine Olaf-Scholz-Maske vor dem Gesicht.

Bundeskanzler Scholz teilt gegen Klima-Kleber aus: „Ich finde das völlig bekloppt“

Bei einem Besuch in einer brandenburgischen Schule fand der Kanzler dann klare Worte, was er von den Klima-Klebern und ihren Aktionen hält. „Ich finde das völlig bekloppt, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf der Straße“, sagte Scholz im brandenburgischen Kleinmachnow.

Tatsächlich gab der Kanzler zu bedenken, dass die Proteste der Klimaaktivisten womöglich ihren Zweck verfehlten. „Ich habe den Eindruck, dass dies auch nicht dazu beiträgt, dass jemand seine Meinung ändert, sondern vor allem alle verärgert“, erklärte Scholz weiter bei seinem Schulbesuch an der Eigenherd-Schule in Brandenburg anlässlich des EU-Projekttages 2023, der auf eine Initiative der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zurückgeht.

Scholz über Aktionen von Klima-Aktivisten: „Ich glaube, dass das nicht weiterhilft“

Erst in den vergangenen Tagen war es vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und aufgebrachten Bürgern gekommen. In Berlin gab es Tritte und Schläge für Klima-Kleber, während weitere Klimaaktivisten mit einer Flüssigkeit von einem Autofahrer übergossen worden waren.

Während der Bundeskanzler die Form des Protests für wenig zielführend hält, finde es Scholz hingegen völlig in Ordnung, Kundgebungen zu organisieren, zu demonstrieren und für seine Ziele einzutreten. „Aber das ist eine Aktion, von der ich glaube, dass sie nicht weiterhilft“, fuhr der Kanzler noch einmal mit Blick auf die sogenannten Klima-Kleber fort.

Kanzler Scholz übt Kritik an Klima-Kleber: Aktionen der Klima-Kleber gehen wohl unvermittelt weiter

Ob die Kritik von Kanzler Scholz bei den Klima-Klebern auf offene Ohren stößt, muss die Zukunft zeigen. Doch die vergangenen Wochen und Monate haben gezeigt, dass Gruppen wie die „Letzte Generation“ weiter an ihren Zielen festhielt, auch wenn sie Methoden wie die „Betonhände“ in Zukunft gezielter einsetzen wollen.

Medienwirksam treten die Gruppen jedenfalls auf, ob es nun um eine Pyro-Aktion von Aktivisten im Adlon in Berlin ist oder die italienische „Letzte Generation“, die eine Farbattacke auf den Trevi-Brunnen in Rom startete.