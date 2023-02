1130,50 Euro für 20 Minuten: Zervakis ließ sich für Scholz-Interview wohl vom Kanzleramt bezahlen

Von: Marcus Giebel

Ein Interview wirft Fragen auf: Linda Zervakis durfte Kanzler Olaf Scholz auf der Republica 20 Minuten lang Fragen stellen. © IMAGO / Eibner

Linda Zervakis durfte auf der Digitalkonferenz Republica Bundeskanzler Olaf Scholz interviewen. Dafür kassierte die Journalistin eine vierstellige Summe aus dem Kanzleramt, wie die taz erfahren haben will.

München – Es gibt sicher nicht wenige Journalisten, die für ein Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz in die Tasche greifen würden. Immerhin ist der SPD-Politiker als Regierungschef Deutschlands einer der mächtigsten Männer der Welt. Linda Zervakis hat dagegen offenbar einen mehr als ordentlichen Stundenlohn dafür eingestrichen, dem ehemaligen Hamburger Bürgermeister auf offener Bühne ein paar Fragen stellen zu dürfen.

Darüber berichtet die taz. Den Recherchen der Zeitung zufolge bekam die mittlerweile für ProSieben arbeitende ehemalige Tagesschau-Sprecherin für ein 20-minütiges Scholz-Interview auf der Digitalkonferenz Republica in Berlin am 9. Juni 2022 eine „Kostenpauschale“ von 1130,50 Euro. Die taz vermutet, das Lager des Kanzlers habe zu kritische Fragen gefürchtet und sei so auf Nummer sicher gegangen.

Zervakis und das Scholz-Interview: Regierungssprecher nennt laut taz vierstellige Summe als Kostenpauschale

Allerdings habe keine der beiden Seiten die gezahlte Summe in der Folge transparent gemacht. Während Zervakis nicht mit der Zeitung sprechen wolle, habe ihr Manager Ansa Seidenstücker als Reaktion auf die Recherche mitgeteilt, die Hamburger Journalistin habe für die Moderation auf der Republica kein Honorar bekommen.

Die exakte Summe sei der taz von einem Regierungssprecher mitgeteilt worden, nachdem sich das Kanzleramt zuvor mit Verweis auf das „Betriebs- und Geschäftsgeheimnis“ gegen eine Veröffentlichung geweigert habe. Bevor das von der Zeitung angerufene Verwaltungsgericht eine Entscheidung gefällt habe, schwenkte das Scholz-Team offenkundig um.

Kanzler-Auftritt: Olaf Scholz war am 9. Juni 2022 auf der Republica zu Gast und stand Linda Zervakis Rede und Antwort. © IMAGO / aal.photo

Zervakis für Scholz-Interview bezahlt? Auch ProSieben äußert sich zu Moderationsauftritt

Allerdings liege laut dem Sprecher keine Aufschlüsselung der verschiedenen Kostenpunkte vor. Es gehe darum, „pauschal alle anfallenden Kosten von Frau Zervakis und ihrem Team“ abzudecken. Dem taz-Bericht zufolge handelt es sich jedoch „um eine recht hohe Summe, die selbst ein Honorar bei vergleichbaren Moderationen übersteigt“. Zudem würden Moderatoren auf der Republica „in der Regel überhaupt nicht bezahlt“.

Die Kosten für die An- und Abreise per ICE übernahm ProSieben, heißt es weiter. Zervakis habe lediglich sechs Stunden in der Hauptstadt verbracht und nicht in Berlin übernachtet. Dies gehe aus den Bahntickets und der Reiseverbindung hervor, die ihr Anwalt dem Gericht geschickt habe.

Der Unterföhringer Sender, bei dem Zervakis gemeinsam mit Matthias Opdenhövel die wöchentliche Infotainment-Sendung „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ moderiert, hat dem taz-Bericht zufolge kein Problem mit der Intransparenz rund um den Auftritt in Berlin. Ein Sprecher ordnete die kommunizierte Summe demnach so ein: „Mit der Kostenpauschale von 1130,50 Euro können wir für einen Moderationsauftritt nicht die Kosten für Styling und Maske bezahlen – weder für Frau Zervakis noch für eine andere Moderatorin.“ (mg)