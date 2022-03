Ukraine-Krieg: Schröder droht SPD-Parteiausschluss - BVB prescht schon vor

Teilen

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) steht in der Kritik. (Archivfoto) © Stefan Boness/Imago

Die Kritik an Gerhard Schröder nimmt während des Ukraine-Kriegs zu. Dem Altkanzler droht sogar ein Parteiauschluss aus der SPD.

Schwanau - Während Russland durch seinen Angriffskrieg den Ukraine-Konflikt* weiter eskalieren lässt, distanzieren sich zahlreiche Personen der Öffentlichkeit von Wladimir Putin* und seiner Regierung, verurteilen den Weg, den der russische Präsident gewählt hat. Immer wieder wurde auch über den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder* debattiert. Dieser ist, seit er nicht mehr in der Regierung tätig ist, unter anderem auch für seine guten Beziehungen mit Russland bekannt. Aus diesem Grund wurde seiner Positionierung bezüglich des Ukraine-Kriegs viel Bedeutung zugesprochen - wenn er eine solche Positionierung mitgeteilt hätte. Der Druck auf Schröder wächst.

Schröder während Ukraine-Konflikt: Ex-Kanzler legt Mandat des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden nieder

Während Schröder sich offenbar aber nicht zu dem kriegerischen Handeln des russischen Präsidenten äußern möchte, legte er nun Medienberichten zufolge sein Mandat des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden in der Herrenknecht AG mit Sitz in Schanau nieder. Der Schritt wurde „in einem persönlichen Gespräch und im gegenseitigen Einvernehmen“ gegenüber dem Vorstandschef Martin Herrenknecht erklärt, schreibt die Badische Zeitung. Der Schritt sei wahrscheinlich eine Reaktion Schröders auf die vorherige Distanzierung Herrenknechts von der russischen Regierung, heißt es in einem Artikel der Welt.

Eskalierter Ukraine-Konflikt: Mitarbeiter kehren Schröder den Rücken

Der Abkehr vom Aufsichtsrat des Tunnelbohrtechnikherstellers stehen zahlreiche langjährige Mitarbeiter gegenüber, welche nun Schröder den Rücken kehren. So soll einem Bericht von The Pioneer zufolge Schröders langjähriger Büroleiter, Albrecht Funk, nach über 20 Jahren den Dienst quittieren. Von drei weiteren Mitarbeitern, die selbiges tun, ist die Rede.

Grund für die Trennung sollen Uneinigkeiten zwischen Funk und Schröder gewesen sein. Funk soll Schröder eine Distanzierung von Putin und einen Rücktritt von Aufsichtsratsmandaten russischer Firmen nahegelegt haben. Ob Schröder derartige Pläne hegt, ist derzeit jedoch nicht bekannt. Seit 24. Februar führt der russische Präsident Putin einen Angriffskrieg in der Ukraine. Funk kommt demnach im Kanzleramt bei Olaf Scholz unter, weil er dort ein Rückkehrrecht habe. Demnach darf Scholz entscheiden, ob Schröder als Altkanzler neue Mitarbeiter bekommt.

Bislang äußerte sich Schröder nur spärlich über den Ukraine-Konflikt. Auf der Karriere-Plattform LinkedIn forderte in einem Beitrag die Regierung in Moskau auf, den Krieg schnellstmöglich zu beenden. Auch Sicherheitsinteressen Russlands rechtfertigten nicht den Einsatz militärischer Mittel, schrieb er. Schröder betonte zugleich, bei notwendigen Sanktionen dürften die politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen zwischen Europa und Russland nicht ganz gekappt werden. Besonders letzteres bot Nährboden für weitere Kritik - auch aus der SPD.

Ukraine-Konflikt - Partei-Ausschluss für Putin-Freund Gerhard Schröder?

So steht nun sogar ein Parteiausschluss des Altkanzlers im Raum. Der Kreisverband Heidelberg hat bereits einen solchen Antrag gestellt. Als Aufsichtsratsvorsitzender von Rosneft würde er „direkte Verantwortung für kriegswichtige Industrien sowie für die Vorbereitung seitens russischer Konzerne“ tragen. Seine Nominierung für den Gazprom-Aufsichtsrat zeige „die Verstrickung in den kriegswichtigen Industrien Russlands“. Außerdem wird seine Freundschaft mit Putin und fehlende Distanzierung zu dessen „mörderischem Regime“ kritisiert. Dies sei „parteischädigendes Verhalten“.

Auch von der SPD-Spitze gab es eindeutige Worte an Schröder: „Mit einem Aggressor, mit einem Kriegstreiber wie Putin macht man keine Geschäfte“, sagte Parteivorsitzender Lars Klingbeil. „Als Bundeskanzler a.D. handelt man nie komplett privat. Schon gar nicht in einer Situation wie der jetzigen.“ Im Spiegel sagte Klingbeil in Richtung Schröder, „die Uhr tickt“ und dass der Ball nun beim ehemaligen Kanzler liege.

Sogar Fußballklub Borussia Dortmund hat im Fall Schröder bereits reagiert: Der BVB entzog diesem die Ehrenmitgliedschaft. Präsident Reinhard Rauball teilte Schröder dies in einem persönlichen Gespräch mit. (mda und cg) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.