Schröder nun Ukraine-Hoffnung? Altkanzler trifft offenbar Putin - doch Scholz weiß von nichts

Von: Florian Naumann

Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Das berichtet ein US-Medium. Der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten.

Berlin/Moskau - In der SPD ist Altkanzler Gerhard Schröder* durch seine hartnäckige Tätigkeit als russischer Gaslobbyist und brisante Äußerungen im Ukraine-Konflikt* zur Persona non Grata geworden. Nun könnte Schröder aber offenbar zum Vermittler im seit Tagen zunehmend blutig geführten Krieg werden.

Ukraine-Krieg: Schröder als Vermittler? Treffen mit Putin angeblich noch am Donnerstag

Noch am Donnerstag werde sich Schröder mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen, berichtet das US-Portal Politico. Es berief sich auf „mit der Angelegenheit vertraute Quellen“. Thema könnte demnach eine Friedenslösung sein. Verhandlungen der Außenminister Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba waren wenige Stunden zuvor ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Eine offizielle Bestätigung für Schröders Bemühungen gab es zunächst nicht.

Brisant: Die Bundesregierung hat offenbar keine Kenntnis von dem Treffen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, wurden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Regierung nicht über einen solchen Besuch informiert.

Ukraine-Krieg: Gerhard Schröder und Wladimir Putin - eine enge Beziehung

Gerhard Schröder gilt als Freund Wladimir Putins - in einer viel zitierten Äußerung hatte er den russischen Staatschef 2004 als „lupenreinen Demokraten“ verteidigt. Nicht nur deswegen gibt es Zweifel an der politischen Unabhängigkeit Schröders in Sachen Russland.

Der frühere Bundeskanzler hat Posten bei den russischen Energieunternehmen Nord Stream 1 und 2 sowie dem Ölkonzern Rosneft, wo er Aufsichtsratschef ist. Zudem soll Schröder einen Aufsichtsratsposten für Gazprom übernehmen. Schröder - aber auch die Nord-Stream-Haltung der mecklenburg-vorpommer‘schen Landesregierung - hatten im Februar Fragen zum Russland-Verhältnis der SPD aufgeworfen. Kanzler Olaf Scholz hatte lange Sanktionsdrohungen mit Blick auf die Pipeline vermieden. Zuletzt distanzierte sich die Parteispitze der Sozialdemokraten scharf von Schröder.

Gerhard Schröder: Hoffnungsträger im Ukraine-Krieg? Ex-Kanzler empörte mit „Säbelrasseln“-Äußerung

Ende Januar warf Schröder der Ukraine „Säbelrasseln“ vor - zu diesem Zeitpunkt stand bereits ein massives russisches Militäraufgebot an den Grenzen des Landes. In einem Beitrag auf LinkedIn hatte sich Schröder zudem noch am Tag des Kriegs-Beginns zum russischen Angriff in der Ukraine geäußert. Er forderte das Land dazu auf, den Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. Gleichzeitig betonte er, dass bei notwendigen Sanktionen die politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen zwischen Europa und Russland nicht ganz gekappt werden dürften.

Schröder ist allerdings nicht der einzige (Ex-)Politiker, der sich entsprechend äußert. Die Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz ist zumindest gegen ein striktes Öl- und Gas-Embargo - zum Ärger der Ukraine. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betonte am Donnerstag, ein harter Stopp sei „kein Instrument, um diesen Krieg zu beenden“ und auch kein Instrument der Krisenbekämpfung. (fn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.