Schrumpfender Gesundheitshaushalt: Das ist der Grund laut Lauterbach

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). © Political-Moments/Imago

Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister der SPD, hat die geringeren Ausgaben für das Gesundheitssystem mit dem Wegfall der Kosten für die Corona-Pandemie begründet.

Berlin in Deutschland - Der vorgesehene Etat sei „der am stärksten schrumpfende Gesundheitshaushalt, den wir lange gehabt haben“, sagte Lauterbach am Donnerstag in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Dies sei jedoch nur darauf zurückführen, dass hohe Pandemiekosten jetzt nicht mehr anfallen.

Im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie wachse der Etat. „Somit haben wir keinen insgesamt schrumpfenden Haushalt, sondern einen sich stabilisierenden Haushalt“, betonte der SPD-Politiker. Mit den hohen Ausgaben sei Deutschland besser durch die Pandemie gekommen als viele anderen europäischen Länder. Jetzt gehe es wieder um die „Alltagsaufgaben“.



Lauterbach warb erneut für seine Krankenhausreform. Das deutsche Gesundheitssystem sei „chronisch krank“ - zu hohen Ausgaben stünde „keine gute Ergebnisqualität“ gegenüber. Die Lebenserwartung habe sich nicht so gut entwickelt wie in anderen europäischen Ländern. Zudem gebe es große Unterschiede in der Lebensqualität zwischen Arm und Reich. Der Minister macht dafür einen Reformstau und „ein durch und durch ökonomisiertes System“ verantwortlich. „Wir müssen weg von der Ökonomie und zurück zur Medizin“, sagte er.



Lauterbach versprach die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen und die Produktion von Medikamenten wieder nach Deutschland zu holen. Um die Pharmaforschung attraktiver zu machen, wolle er ein Medizin-Forschungsgesetz auf den Weg bringen. Der SPD-Politiker lobte außerdem die Zusammenarbeit der Regierungskoalition: „In der Gesundheitspolitik kann ich nur sagen, die Ampel wirkt - sie wirkt durch Geschlossenheit.“

Die erste Beratung des Etatentwurfs von Finanzminister Christian Lindner (FDP) endet am Freitag. Im Dezember soll der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet werden. Der Etat ist geprägt von Sparzwängen in unterschiedlichen Bereichen. awe/bk